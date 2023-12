EQS-News: FUCHS SE ernennt Dr. Timo Reister zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden

EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Personalie

FUCHS SE ernennt Dr. Timo Reister zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Der Aufsichtsrat von FUCHS SE hat Dr. Timo Reister (44) zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Die Ernennung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2024 in Kraft und erfolgt im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung des Unternehmens. Timo Reister kam nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Promotion im Jahr 2009 zu FUCHS und ist seit 2016 Vorstandsmitglied mit Sitz in Mannheim. Nach seinem Einstieg trug er für fast fünf Jahre in den USA Verantwortung für das OEM- und Spezialitätengeschäft sowie für FUCHS Mexiko. Anschließend ging er im Jahr 2014 nach China und leitete von dort als Mitglied des Group Management Committee die Region Asien-Pazifik. Durch diese Aufenthalte hat Timo Reister die beiden wichtigsten Auslandsmärkte von FUCHS vor Ort kennengelernt. Heute verantwortet er im Vorstand die beiden Weltregionen Amerika und Asien-Pazifik sowie mit OEM, Automotive Aftermarket und Bergbau drei globale Vertriebsbereiche. „Die Ernennung ist ein Zeichen unserer Anerkennung für seine herausragenden Leistungen und ein wichtiges Element unserer langfristigen Nachfolgeplanung im Vorstand. Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Schritt Timo Reister langfristig an unser Unternehmen binden können“, sagt Dr. Christoph Loos, Aufsichtsratsvorsitzender der FUCHS SE. Der Vorstandsvorsitzende Stefan Fuchs (55) ergänzt: „Ich freue mich sehr für Timo Reister. Er hat in allen bisherigen Stationen bei FUCHS überzeugt und ist ein Unternehmer mit FUCHS-DNA, der neben seiner fachlichen Kompetenz auch über eine große soziale Kompetenz verfügt.“ Die Ressortzuständigkeiten im Vorstand bleiben durch diese Ernennung unverändert. Das Ende 2022 neu formierte Vorstandsteam besteht neben Stefan Fuchs (55) und Timo Reister (44), aus Isabelle Adelt (39), CFO, Dr. Sebastian Heiner (45), CTO, und Dr. Ralph Rheinboldt (56), verantwortlich für die Region EMEA (Europa, Afrika und Mittlerer Osten) sowie die Divisionen Industrie- und Spezialschmierstoffe. Mannheim, 8. Dezember 2023



Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2022 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro an 34 Produktionsstandorten und mit 56 operativen Gesellschaften.

