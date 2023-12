Nasdaq Composite® - Die Mutter aller Aufwärtstrends

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Vielmehr kann die Kursentwicklung seit Sommer als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Rein rechnerisch hält die beschriebene Konsolidierungsformation ein Kursziel von rund 17.250 Punkten bereit und lässt somit auf neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs bei 16.795 Punkten hoffen. Zusätzlichen Rückenwind verleiht der jüngste „morning star“ im Monatsbereich sowie die konstruktiven MACD-Signale bei wöchentlicher und monatlicher Berechnungsweise. Einen wichtigen Erkenntnisgewinn bringt darüber hinaus der Langfristchart des Nasdaq Composite. Neben dem Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 12.112 Punkten) sticht auch hier das konstruktive Kerzenmuster in Form eines klassischen „morning stars“ hervor. Ein Sprung über die horizontalen Hürden bei rund 14.400 Punkten würde hier für ein (aufwärts-)trendbestätigendes Signal sorgen und damit das bisherige Allzeithoch bei 16.212 Punkten wieder in den Fokus rücken. Auch hier ist der trendfolgende MACD einen besonderen Blick wert: Das jüngste Einstiegssignal ist umso bemerkenswerter, als dass zuvor die untere Begrenzung des seit den 1990er-Jahre bestehenden Regressionskanals ausgelotet wurde – die historische „Überkauftheit“ des Jahres 2021 ist inzwischen also abgebaut.

Nasdaq Composite® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq Composite®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

