AKTIE IM FOKUS 3: Auto1 brechen trotz angehobener Ziele nach Mehrjahreshoch ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz starker Quartalszahlen und angehobener Gewinnziele des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 ist die Aktie am Mittwoch nach einem Mehrjahreshoch eingebrochen. Zum Handelsstart sprang sie auf 25,10 Euro und damit auf den höchsten Stand seit November 2021, bewegte sich danach aber beständig abwärts. Am Ende des Tages stand ein Kurseinbruch von 15,25 Prozent auf 19,17 Euro zu Buche, während der MDax als Index der mittelgroßen Unternehmen um 0,6 Prozent nachgab. Seit Jahresbeginn bleibt der Aktie aber immer noch ein Plus von knapp 23 Prozent.

Nach einem überraschend starken Start in das Jahr hatte Auto1 am Morgen seine Zielspanne für den operativen Gewinn (Ebitda) von 135 bis 165 Millionen auf 150 bis 180 Millionen Euro angehoben. Und das trotz der wachsenden Unsicherheit wegen der US-Zölle.

"Auto1 hat ein sehr robustes Zahlenwerk vorgelegt, und sowohl mit seinen Umsätzen als auch dem Ebitda die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Treiber seien starke Absatzmengen gewesen sowie ein starker Bruttogewinn pro Einheit, sowohl im Händlergeschäft als auch bei Autohero, der Online-Plattform für Gebrauchtfahrzeuge. Die Aktie bleibe einer seiner "Top-Titel" im Internetbereich, betonte er.

Auch die Analysten von Barclays lobten die starke Gewinndynamik und RBC-Analyst Wassachon Udomsilpa schrieb, dass die starken Ergebnisse des ersten Quartals das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens stärken dürften, die Konsenserwartungen für das Gesamtjahr zu erfüllen. Diese befänden sich allerdings bereits am oberen Ende der nach oben revidierten Ebitda-Zielspanne.

Auto1 war im Februar 2021 spektakulär an der Börse gestartet. Vom Ausgabepreis von 38 Euro war es schnell bis auf fast 57 Euro nach oben gegangen. Der Börsenwert hatte damit zeitweise bei mehr als zwölf Milliarden Euro gelegen. Doch die Freude der Investoren hielt nicht lange. Schon ab dem ersten Handelstag ging es peu à peu nach unten - zumindest bis Anfang 2024. Damals war Auto1 weniger als eine Milliarde Euro wert; inzwischen sind es wieder etwas mehr als vier Milliarden Euro./ck/ajx/edh/jha/