ARM HOLDINGS - Allzeithoch naht

Arm Holdings plc. - WKN: A3EUCD - ISIN: US0420682058 - Kurs: 67,230 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Arm Holdings wird seit 14. September an der Börse gehandelt. Einen Tag später markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 69,00 USD.

Anschließend kam es zu einer Abwärtsbewegung, die zu einem Allzeittief bei 46,50 USD führte. Am 20. November brach die Aktie über die Nackenlinie einer inversen SKS aus vollendete somit eine Bodenformation. In einem ersten Rallyschub kletterte der Wert auf ein Hoch bei 64,92 USD. Zuletzt konsolidierte er in einer bullischen Flagge. Am Freitag kam es zum Ausbruch aus dieser Flagge.

In meinem Musterdepot Active Trading, das ich im Rahmen von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate führe, bin ich am 20. November eine Position in der Aktie eingegangen. Diese Position notiert aktuell mit 15,64% im Plus. Ihr könnt eines dieser Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden

Die Rally in der Aktie von Arm Holdings hat durch den Ausbruch am Freitag neue Nahrung erhalten. Kurzfristig sollte die Aktie an ihr Allzeithoch bei 69,00 USD ansteigen. Gelingt ihr ein Ausbruch über dieses Hoch, könnte es zu einer Rallyfortsetzung in Richtung 78,67 USD kommen.

Ein Rückfall unter 64,00 USD und damit in die Flagge wäre ein klarer Rückschlag für die Bullen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Arm Holdings macht einen bullischen Eindruck. Aber die Aktie hat sich einem wichtigen Ziel bereits deutlich angenähert. Gewinnmitnahmen sind am Rekordhoch möglich.

