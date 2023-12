Französische KI-Firma Mistral sammelt Geld ein - Milliardenbewertung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore/Stockholm (Reuters) - Die französische KI-Firma Mistral AI hat zum zweiten Mal binnen eines halben Jahres einen dreistelligen Millionenbetrag bei Investoren eingesammelt.

In der aktuellen Finanzierungsrunde seien 385 Millionen Euro zusammengekommen, teilte das erst im Frühjahr gegründete Unternehmen am Montag mit. Insidern zufolge wird die Firma, die von ehemaligen Experten für Künstliche Intelligenz (KI) der Facebook-Mutter Meta und der Alphabet-Tochter Google gegründet wurde, inzwischen insgesamt mit zwei Milliarden Euro bewertet. Im Juni hatten Investoren 105 Millionen Euro in Mistral AI gesteckt.

Das Startup entwickelt die KI "Mixtral 8x7B", die ChatGPT der Microsoft-Beteiligung OpenAI oder Googles "Bard" Konkurrenz machen soll. Die Software wird derzeit getestet und soll Anfang 2024 offiziell auf den Markt kommen. Mistral gilt neben der deutschen Firma Aleph Alpha als vielversprechender europäischer Anbieter Generativer KI.

