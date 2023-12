Adidas – Sportartikel-Hersteller bietet attraktive Turnaround-Story!

Werbung

Adidas dank CEO Gulden vor erfolgreichem Turaround!

Der Herzogenauracher Branchenprimus hat sich nach der tiefgreifenden Krise aus dem Jahr 2022 wieder deutlich erholt und hat unter der Ägide von CEO Bjørn Gulden gute Chancen, wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren, zumal der neue Vorstandschef Adidas seit seinem Amtsantritt mit einschneidenden Maßnahmen wieder auf Erfolg trimmt. Neben Kosteneinsparungen und Umstrukturierungen in der Verwaltung investiert Gulden rund 200 Mio. Euro, um Adidas wieder neu aufzustellen. Nach einem Übergangsjahr 2023 soll Adidas ab 2024 dank neuer Produkte, dem Abbau von Lagerbeständen und einer Neuordnung der Vertriebspartnerschaften wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren.

Adidas hebt nach soliden Q3-Zahlen Jahresprognose an!

Kürzlich überraschte Adidas mit einer Anhebung der Jahresprognose. So rechnet man dank des erfolgreichen Schlussverkaufs bei Lagerbeständen aus der Yeezie-Kooperation für das laufende Fiskaljahr nunmehr inklusive Einmaleffekten von einem negativen Betriebsergebnis von etwa -100 Mio. Euro, nachdem man hier zuvor von einem deutlich höheren operativen Verlust von -450 Mio. Euro ausgegangen war. Auch bei den Umsatzerlösen zeigte sich Adidas nun für das laufende Fiskaljahr etwas optimistischer und rechnet mit einem wechselkursbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich, nachdem man hier im Vorfeld einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt hatte. Auch im dritten Quartal konnte Adidas alles in allem überzeugen. Zwar verbuchte man im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang von knapp -6 % auf 5,999 Mrd. Euro. Allerdings hatte man auf wechselkursbereinigter Basis einen leichten Umsatzanstieg von +1 % ausgewiesen. Beim Betriebsergebnis verzeichnete man einen Rückgang von 564 auf 409 Mio. Euro, wobei die operative Marge von 8,8 auf 6,8 % zurückging. Unter dem Strich schnitt man mit einem Rückgang beim Nettoergebnis von 347 auf 259 Mio. Euro besser als befürchtet ab.

Aussichten in China hellen sich weiter auf – Ergebnis sollte deutlich zulegen!

Was bei Adidas wie bei vielen anderen Markenherstellern auf die Stimmung drückt, ist die nach wie vor schwache Absatzentwicklung in einigen Kernmärkten. Gerade in Nordamerika hat Adidas wie PUMA oder Nike aufgrund der nach wie vor hohen Lagerbestände unter deutlichen Umsatzrückgängen zu leiden und musste allein im dritten Quartal über einen wechselkursbereinigten Umsatzrückgang von -9 % quittieren. Nachdem Adidas beim Abverkauf seiner Lagerbestände gut vorankommt und die US-Verbrauchernachfrage mittlerweile ihre Talsohle durchschritten haben dürfte, sollten sich die Aussichten auf diesem wichtigen Kernmarkt in den kommenden Quartalen weiter verbessern. Auch in China scheint Adidas mittlerweile das Gröbste hinter sich zu haben. So konnte man im dritten Quartal im Reich der Mitte mit einem soliden, wechselkursbereinigten Umsatzplus von 6 % aufwarten. Nach dem insgesamt starken Abschneiden im China-Geschäft zeigte sich CEO Gulden zuversichtlich, dass sich das China-Geschäft auch in den kommenden Quartalen weiter belebt, wobei Gulden gute Chancen sieht, verlorenes Terrain im Reich der Mitte zurückzuerobern und weitere Marktanteile zu gewinnen. Da Adidas ab dem kommenden Jahr mit einem runderneuerten Produktportfolio durchstarten will, hat man gute Chancen, seine Umsatz- und Ergebnisentwicklung deutlich dynamischer zu gestalten. So rechnet der Analystenkonsens bereits für 2024 mit einem EPS von 4,43 Euro, während der Gewinn je Aktie in 2025 bereits bei 8,00 Euro erwartet wird.

Stand: 12.12.2023