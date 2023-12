EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen erstmalig Eckpunkte einer neuen Kapitalallokationsstrategie

EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Dividende

flatexDEGIRO AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen erstmalig Eckpunkte einer neuen Kapitalallokationsstrategie



12.12.2023 / 12:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



flatexDEGIRO AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen erstmalig Eckpunkte einer neuen Kapitalallokationsstrategie Die flatexDEGIRO AG erwartet unter Anrechnung der Gewinne des Jahres 2023 eine harte Kernkapitalquote (CET1 ratio) von über 30 Prozent zu erreichen und auch in den kommenden Jahren regulatorische Kapitalüberschüsse zu erzielen. Auf dieser Basis haben Vorstand und Aufsichtsrat der flatexDEGIRO AG heute erstmalig die Eckpunkte einer neuen Kapitalallokationsstrategie beschlossen. Vorbehaltlich der Einhaltung aller regulatorischen Kennzahlen beinhalten die wesentlichen Eckpunkte: Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen der ordentlichen Hauptversammlung in 2024 vorzuschlagen, die Gesellschaft zu einem auf fünf Jahre beschränkten Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals der flatexDEGIRO AG zu ermächtigen (Paragraf 71 Absatz 1 Nummer 8 Aktiengesetz).

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen der ordentlichen Hauptversammlung die Zahlung einer regelmäßigen, jährlichen Dividende vorzuschlagen, die zu Beginn bei 4 Cent je Aktie liegen soll, entsprechend der gesetzlichen Mindestdividende von 4 Prozent des Grundkapitals. Über die jeweilige Dividende entscheidet die Hauptversammlung. Voraussetzung für einen Erwerb eigener Aktien ist zusätzlich die Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).





Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO AG

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

D-60312 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

