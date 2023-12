EQS-News: HomeToGo verkündet beim CMD 2023 bedeutende strategische Fortschritte, u.a. die Einführung eines neuen B2B-Geschäftsbereichs und die Ambition, einen vollständig AI-gestützten Marktplatz zu entwickeln

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

HomeToGo gibt an seinem Kapitalmarkttag 2023 bedeutende strategische Fortschritte bekannt, darunter die Einführung eines neuen B2B-Geschäftsbereichs und die Ambition, einen vollständig AI-gestützten Marktplatz zu entwickeln HomeToGo erwartet für 2023 eine signifikante Verbesserung des bereinigten EBITDA in Höhe von rund €20 Mio., um den Break-even für das GJ/23 zu erreichen. Die Verbesserung resultiert vor allem aus dem starken Wachstum der wiederkehrenden Nachfrage und dem profitablen Geschäft aus Subscriptions & Services

Des Weiteren gab HomeToGo seine anvisierten Finanzziele für das Jahr 2024 bekannt: Realisierung eines Wachstums in 2024, das die Wachstumsrate aus dem GJ/23 deutlich übertrifft Verbesserung der Profitabilität in 2024, die über dem Niveau des angestrebten Break-even beim bereinigten EBITDA von 2023 liegt. Dabei wird ein Teil der verbesserten Profitabilität direkt in zusätzliches Wachstum investiert Für 2025, die Erreichung des Free Cashflow Break-even

Einblicke in Details der M&A-Strategie: Diese wird selektiv und wertsteigernd sein, um zusätzliches Wachstum und Profitabilität zu erzielen

Einführung der neuen B2B-Marke und des neuen B2B-Geschäftsbereichs HomeToGo_PRO, der mit seinen Software- und Servicelösungen im Fokus des Wachstums von HomeToGo steht. Teil von HomeToGo_PRO ist HomeToGo Doppelgänger, eine neue Reihe von Softwarelösungen, unter anderem zur Distribution der Angebote von HomeToGo an Dritte

Präsentation einer neuen Reihe von AI-Produkten sowie Upgrades der bestehenden AI-Anwendungen als Teil der Produktstrategie, einen vollständig AI-gestützten Marktplatz zu entwickeln

Ankündigung von my.HomeToGo, einem neuen Service, der es privaten Gastgeber*innen ermöglicht, ihre Objekte direkt auf HomeToGos Marktplatz zu veröffentlichen

einem neuen Service, der es privaten Gastgeber*innen ermöglicht, ihre Objekte direkt auf HomeToGos Marktplatz zu veröffentlichen Erhebliche Verbesserungen der strategischen Ziele in 2023, einschließlich des Erreichens eines in der Branche weltweit führenden ESG-Risk Ratings von Morningstar Sustainalytics Luxemburg, 12. Dezember 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, veranstaltete heute seinen Kapitalmarkttag 2023. Während der Veranstaltung für Investor*innen und Analyst*innen präsentierte das Management Team von HomeToGo einen umfassenden Überblick über die Geschäftsstrategie des Unternehmens und gab Einblicke in die Fortschritte in den Bereichen Nachfrage, Angebot, Produkt und Technologie. Finanzielle Ambitionen und strategische Hebel Für das Gesamtjahr 2023 plant HomeToGo eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um rund €20 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen bekräftigt damit erneut, dass es auf dem besten Weg ist, seine oberste Priorität, den Break-even beim bereinigten EBITDA in 2023, zu erreichen. Dieser Erfolg beruht unter anderem auch auf HomeToGos signifikantem Wachstum bei dem Bestandskund*innen-Geschäft: Die Buchungsumsätze dieser wiederkehrenden Kund*innen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50%. Zusätzlich hat das Unternehmen in 2023 sein profitables Subscriptions & Services Geschäft ausgebaut, das nun rund 20% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo-Gruppe ausmacht. Mit Blick auf das Jahr 2024 strebt das Unternehmen ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an, welches das Wachstum des GJ/23 deutlich übertreffen soll. Die verbesserte Profitabilität soll dabei über dem angestrebten Break-even beim bereinigten EBITDA im Jahr 2023 liegen. Um seine finanziellen Meilensteine effizient zu erreichen, plant HomeToGo, die verbesserte Profitabilität des Jahres 2024 direkt in zusätzlichen Wachstum zu investieren. Insbesondere strebt die HomeToGo-Gruppe an, ihre 2024er Wachstumsziele im GJ/25 zu übertreffen und die Profitabilität noch weiter zu steigern, um den Free Cashflow Break-even zu erreichen. Des Weiteren plant die HomeToGo-Gruppe, Wachstum und Profitabilität durch profitable M&A-Aktivitäten zu steigern. Diese Strategie wurde von Dr. Bodo Thielmann, seit Oktober 2023 Chief Investment Director von HomeToGo, vorgestellt. Dr. Thielmann plant, die M&A-Strategie von HomeToGo auf ausgewählte und wertsteigernde Akquisitionen im Jahr 2024 und darüber hinaus zu konzentrieren. HomeToGo verfügt über finanzielle Mittel in Höhe von mehr als €135 Mio. in Cash, wovon mehr als die Hälfte für M&A-Aktivitäten reserviert ist. Vorstellung von HomeToGo_PRO - einschließlich der Einführung von HomeToGo Doppelgänger HomeToGo stellte zudem HomeToGo_PRO vor, die neue B2B-Marke und der neue B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, und damit ein elementarer Wachstumsfokus für das Unternehmen. HomeToGo_PRO umfasst alle Software- und Servicelösungen von HomeToGo inklusvie Subscriptions. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienunterkünften. In Zukunft wird das Unternehmen HomeToGo_PRO als eigenständiges Berichtssegment ausweisen und somit auch dem Kapitalmarkt mehr Transparenz bieten. Dies umfasst sowohl provisionsbasierte Umsätze als auch Umsätze aus dem Subscriptions-Geschäft. Im Rahmen von HomeToGo_PRO präsentierte das Unternehmen heute auch HomeToGo Doppelgänger, eine neue Reihe innovativer Software-Lösungen unter anderem zur Distribution der Angebote von HomeToGo. HomeToGo Doppelgänger bietet hierbei maßgeschneiderte technische Lösungen wie API-Schnittstellen und White Label. Diese können verwendet werden, um Reise- und Tourismus-Webseiten eine nahtlose Einbindung von HomeToGos unvergleichlicher Auswahl an Ferienunterkünften und einen einfachen Zugang zur fortschrittlichen Technologie von HomeToGo zu ermöglichen. Die neue Produktreihe deckt die vielfältigen Bedürfnisse des Reisemarktes ab und bietet schnelle und skalierbare Lösungen für Reiseplattformen, Marketingfirmen für Tourismus-Destinationen und Agenturen. HomeToGo Doppelgänger startet dabei bereits bei seiner Einführung mit einer beeindruckenden Reihe von Kunden, die aus branchenführenden, lokalen und globalen Partnern wie, unter anderem, TUI, HolidayCheck, Urlaubspiraten oder TravelAI bestehen und die HomeToGo Doppelgänger Technologien bereits nutzen. HomeToGos Produktvision, einen vollständig AI-gestützten Marktplatz aufzubauen HomeToGo nutzte den Kapitalmarkttag auch, um eine neue Produktgruppe von AI-Lösungen und seine Produktvision vorzustellen, sich zu einem vollständig AI-gestützten Marktplatz zu entwickeln. Mit dessen Hilfe sollen Reisende zukünftig während des gesamten Buchungsprozesses und danach noch mehr unterstützt werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Daten, Technologie und AI als zentrale Eckpfeiler des Unternehmens sowie seinem Ruf, Vorreiter der AI-Implementierung in der Reisebranche zu sein, ist HomeToGo perfekt positioniert, um auf seiner intuitiven Marktplatz-Plattform mit der Unterstützung von AI die zentralen Herausforderungen der Reisenden noch besser zu lösen. Diese nächste Generation von HomeToGos AI-Produkten, die sich aktuell in ihrer Beta-Testphase befindet, hat HomeToGo heute vorgestellt: AI Mode_web: Der revolutionäre AI-gestützte Reiseplaner von HomeToGo, AI Mode, steht Nutzer*innen nun auch bequem als Desktop-Anwendung zur Verfügung.

Der revolutionäre AI-gestützte Reiseplaner von HomeToGo, AI Mode, steht Nutzer*innen nun auch bequem als Desktop-Anwendung zur Verfügung. HomeToGo Smart Reviews: AI-generierte Zusammenfassungen von vertrauenswürdigen Gästebewertungen helfen Reisenden dabei, schnellere und fundiertere Buchungsentscheidungen zu treffen.

AI-generierte Zusammenfassungen von vertrauenswürdigen Gästebewertungen helfen Reisenden dabei, schnellere und fundiertere Buchungsentscheidungen zu treffen. HomeToGo Smart Offer Summaries: AI-generierte Zusammenfassungen von Objektinformationen sorgen für klare und prägnante Beschreibungen, die die entscheidendsten Merkmale für Reisende hervorheben.

AI-generierte Zusammenfassungen von Objektinformationen sorgen für klare und prägnante Beschreibungen, die die entscheidendsten Merkmale für Reisende hervorheben. AI-gestützter Chatbot Sunny: Demnächst bietet HomeToGos verbesserter Chatbot Sunny Gästen direkte und gezielte Unterstützung bei jeglichen Fragen vor und nach der Buchung.

Demnächst bietet HomeToGos verbesserter Chatbot Sunny Gästen direkte und gezielte Unterstützung bei jeglichen Fragen vor und nach der Buchung. Und außerdem - zukünftige Erweiterungen innerhalb der „Modes”-Produktreihe: Für 2024 sind zwei neue Produkt-Releases im Bereich der „Modes"-Produktreihe, die eine hochgradig kuratierte Suche nach Ferienunterkünften mit nur einem Mausklick ermöglichen geplant. my.HomeToGo: Der direkte Weg zum Erfolg für Gastgeber*innen HomeToGo hat offiziell my.HomeToGo eingeführt, eine neue Plattform, die es privaten Ferienhaus Vermieter*innen ermöglicht, ihre Ferienunterkünfte mühelos auf HomeToGo zu veröffentlichen. Gastgeber*innen auf my.HomeToGo profitieren von exklusiven Vorteilen, darunter eine beispiellose Flexibilität für Vermieter*innen und die starken Vermarktungsmöglichkeiten von HomeToGo. Indem sich HomeToGo mit my.HomeToGo direkt an private Gastgeber*innen wendet, wird die weitere Geschäftsentwicklung gefördert. Durch das Angebot besonderer Vorteile für Vermieter*innen über my.HomeToGo, wie zum Beispiel flexible Stornierungsbedingungen, direkte Gästekommunikation oder die Wahl der Zahlungsmethoden, wird es Hauseigentümer*innen leichter denn je gemacht, ihr Ferienhausvermietungsgeschäft professioneller zu gestalten und zu optimieren. HomeToGo feiert weitere Erfolge, die seine strategischen Ziele für 2023 unterstützen HomeToGo hat im Jahr 2023 erhebliche Fortschritte in weiteren zentralen Bereichen gemacht. Im Bereich der Nachhaltigkeit erhielt HomeToGo von Morningstar Sustainalytics eine globale und in der Branche führende Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) Risikobewertung. Mit einem "Low Risk"-Rating von 16 übertrifft HomeToGo andere Marktteilnehmer wie Airbnb, Inc., Expedia Group, Inc., Booking Holdings, Inc. und Trip.com Group Ltd. Im Jahr 2023 erhielt die Gruppe zudem mehrere branchenspezifische Auszeichnungen. So fanden sich gleich vier Marken der HomeToGo-Gruppe im November 2023 unter den Top 6 in einem Handelsblatt-Ranking über die besten Ferienhaus-Vermietungsportale Deutschlands. Zudem erhielt HomeToGo die Auszeichnung als Gewinner des „America's Best Customer Service 2024"-Awards von Statista und Newsweek. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Der Kapitalmarkttag ist eine gute Gelegenheit, um gemeinsam mit unseren Investor*innen und Analyst*innen auf unsere erreichten Ziele zu schauen und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft zu werfen. Für 2023 erwarten wir, unser bereinigtes EBITDA um rund €20 Mio. zu verbessern und dabei gleichzeitig zu wachsen. Das HomeToGo-Team hat mal wieder bewiesen, wie man in einem dynamischen Umfeld besonders flexibel, unternehmerisch und strategisch handeln kann. Gemeinsam haben wir damit bereits jetzt die Basis für unser Wachstum für 2024 und darüber hinaus geschaffen. Dafür entwickeln wir ein Produkt für die Suche, Buchung und Vermietung von Ferienhäusern, an dem in der Zukunft kein Weg vorbeiführt. Als Vorreiter bei der AI-Integration in der Branche der Ferienhausvermietung haben wir heute unsere Pläne angekündigt, ein vollständig AI-gestützter Marktplatz zu werden. Dieser wird unseren Reisenden in Zukunft ein noch besseres Produkterlebnis bieten. Wir steuern dabei direkt die nächste Wachstumsphase an, die vor allem auch maßgeblich von unseren B2B-Software- und Servicelösungen unter der neuen B2B-Marke HomeToGo_PRO getrieben wird.” HomeToGos Präsentation zum Kapitalmarkttag 2023: Die vollständige Präsentation zum Kapitalmarkttag 2023 von HomeToGo kann auf der Investor Relations-Website des Unternehmens eingesehen werden: https://ir.hometogo.de/websites/hometogo/German/9301/capital-markets-day.html. Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden. Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet HomeToGo die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienhäusern. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG". Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartnerin für Medien

