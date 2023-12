Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Verwaltungsrat der Baloise Holding AG



12.12.2023 / 07:00 CET/CEST



Basel, 12. Dezember 2023. Im Verwaltungsrat der Baloise Holding AG wird es an der ordentlichen Generalversammlung 2024 zu personellen Veränderungen kommen. Hugo Lasat stellt sich nach achtjähriger Zugehörigkeit nicht mehr zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat hat Herrn Guido Fürer zur Wahl an der kommenden Generalversammlung nominiert. "Im Namen des Verwaltungsrats von Baloise möchte ich Hugo Lasat meinen herzlichen Dank für seine wertvolle Mitarbeit im Verwaltungsrat aussprechen. Hugo Lasat hat als Mitglied des Verwaltungsrats von Baloise während seiner Amtszeit massgebende Beiträge zur Weiterentwicklung des Unternehmens geleistet. Seine umfassende Expertise im Asset Management konnte er insbesondere im Anlage- und Risikoausschuss gewinnbringend einsetzen. Hugo Lasat wird sich vollständig auf seine Tätigkeit als Group CEO einer belgischen Asset Management- und Bankengruppe konzentrieren. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", so Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta. Der Verwaltungsrat schlägt der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 26. April 2024 Herrn Guido Fürer zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Guido Fürer wird den Verwaltungsrat mit seiner fundierten Erfahrung in der Versicherungsindustrie und im Asset Management verstärken. Guido Fürer hat nach seinem Master in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich in Financial Risk Management promoviert und hält ein Executive MBA von INSEAD, Fontainebleau, Frankreich. Er stiess 1997 zu Swiss Re, wo er unterschiedliche Funktionen innehatte. Nach seiner Ernennung zum Group Chief Investment Officer und Mitglied der Konzernleitung im 2012 führte er das Group Asset Management bis Ende März 2023. Zwischen 2019 und 2022 war er als Landespräsident für die Swiss Re in der Schweiz verantwortlich und war zudem Vorsitzender des Group Strategic Council. "Wir freuen uns, mit Guido Fürer einen ausgewiesenen Anlageexperten gefunden zu haben, der mit der Versicherungsindustrie bestens vertraut ist und die Kompetenzen des Verwaltungsrats von Baloise erweitern wird", sagt Thomas von Planta. Die Nomination gilt vorbehaltlich der Zustimmung durch die Generalversammlung der Baloise Holding AG und der Aufsichtsbehörde. Kontakt Baloise

