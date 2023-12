3M: Konstruktive Entwicklung

Bei 259,77 US-Dollar markierte 3M seinen vorläufigen Höhepunkt in 2018, anschließend schlug die Aktie nach einem Turnaround in eine gesunde Konsolidierung ein und fiel bis Anfang Oktober auf die markante Horizontalunterstützung der besagten Jahre um 88,00 US-Dollar zurück. Seit fast zwei Monaten läuft an dieser Stelle nun eine deutliche Gegenbewegung, diese reichte bislang an den EMA 50 auf Monatsbasis heran. Ein tragfähiger Boden geht hieraus allerdings noch nicht hervor, vielmehr ist dies als ein Teil des Ganzen anzusehen.

Noch ein langer Weg

Ein untergeordneter Abwärtstrend konnte bereits durch die Seitwärtsbewegung der letzten Monate beendet werden, richtige Kauflaune kam bei Investoren bislang allerdings noch nicht auf. Trotzdem lässt sich das Kursgeschehen seit Mai dieses Jahres als potenzielle Bodenbildungsphase in Form einer inversen SKS-Formation darstellen, wobei sich die rechte Schulter noch im Aufbau befindet. Nur Notierungen oberhalb von 112,00 US-Dollar dürften dem Papier ausreichend Käuferzulauf bescheren, um eine Erholungsbewegung an 119,67 und darüber 133,91 US-Dollar vollziehen zu lassen. Volatil dürfte es die nächsten Monate über aber bleiben! Sollte jedoch ein Monatsschlusskurs unterhalb von 85,00 US-Dollar zustande kommen, würden anschließende Verluste auf 68,63 US-Dollar und somit die Oktobertiefs aus 2011 nahezu unausweichlich.