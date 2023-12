EQS-News: The Platform Group AG veräußert die beiden Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Verkauf

The Platform Group AG veräußert die beiden Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches



13.12.2023

The Platform Group AG veräußert die beiden Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches Düsseldorf, 13. Dezember 2023. The Platform Group AG (ISIN DE000ASQEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, veräußert die beiden Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches. Die Schließung der zu fashionette gehöhrenden Bereiche Beauty und Smartwatches wurde bereits im März bzw. April 2023 bekannt gegeben. Ende August hat TPG den geplanten Verkauf der verbliebenen Beauty- und Smartwatches-Aktivitäten mitgeteilt und ist in konkrete Verkaufsgespräche getreten. Der Vorstand der TPG hat nun im Dezember 2023 einen Vertrag zum Verkauf für die beiden Geschäftsbereiche unterzeichnet. Die Transaktion wird als Asset Deal umgesetzt. Käufer ist ein auf Onlinehandel spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Der Vollzug der Transaktion erfolgt zum 31.01.2024. Der Kaufpreis setzt sich aus einer festen und einer variablen Kaufpreiskomponente zusammen und wird per Closing-Stichtag ermittelt. „Wir freuen uns, den angekündigten Verkauf der beiden Geschäftsbereiche und damit einen wichtigen Teil des Kosten- und Effizienzprogrammes abzuschließen. Beide Geschäftsbereiche haben für die fashionette in der Vergangenheit Verluste erzielt und trugen nur wenig zum Umsatz bei. Insofern trennen wir uns konsequent davon und setzen den Pfad der strikten Profitabilitätsausrichtung bei unserer Tochter für Luxus-Accessoires und -Mode fort“, so Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der TPG. Der Kaufpreis aus dem Verkauf wird der Gesellschaft im Jahr 2024 zufließen.

The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 18 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 680 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. In 2023 wird mit einem Umsatz von 440 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA von 20 Mio. Euro gerechnet.

