Trading-Chance Qualcomm: Überkauft am oberen Ende der Handelsspanne

Werbung

Der US-Chiphersteller Qualcomm lieferte im Rahmen der Anfang November vorgestellten Quartalsbilanz einen Ausblick, der den Tradern die Hoffnung gab, dass das Tal der Tränen auch hier bald durchschritten ist. Doch die Reaktion darauf dauert bereits sechs Wochen … da wird die Luft nach oben immer dünner. Eine Trading-Chance Short.

Mit den Ergebnissen des Sommerquartals war das bei Qualcomm wie bei vielen Chipherstellern am 30.9. endende Geschäftsjahr komplett. Am Ende belief sich die ernüchternde Bilanz auf ein Umsatzminus von 19 und einen Gewinnrückgang von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber 2023/2024 soll wieder besser werden. Das begeisterte die Trader, man griff unmittelbar mit Vorlage der Ergebnisse bzw. dieses Ausblicks zu. Doch wirklich deutlich besser wird es nicht, wenn die Analysten Recht behalten.

Die Analysten sind nicht gerade überschwänglich für die Aktie

Dort sieht man den Gewinn pro Aktie im seit dem 1.10. laufenden, neuen Geschäftsjahr bei etwa 9,20 US-Dollar nach den 8,43 US-Dollar im Jahr 2022/2023. Das ist eine zwar bessere, zugleich aber auch eher magere Perspektive, immerhin hatte Qualcomm im Jahr 2021/2022 noch 11,37 US-Dollar pro Aktie verdient. Dementsprechend vorsichtig ist man bei den Experten in Sachen Kursziel: Im Schnitt liegt das durchschnittliche Analysten-Kursziel der Aktie bei 139 US-Dollar … das liegt am oberen Ende, aber nicht über der seit Herbst 2022 den Kurs führenden Handelsspanne und wäre damit schon jetzt fast erreicht.

Überkauft am oberen Rand der Handelsspanne

Für einen Short-Trade interessant ist aber nicht nur, dass die Experten das obere Ende der Rallye nahe sehen, sondern auch, dass chart- und Markttechnik das ebenfalls andeuten. Wir sehen im Chart, dass Qualcomm aktuell recht heiß gelaufen ist:

Quelle: marketmaker pp4

Seit Ende Oktober ist die Qualcomm-Aktie bereits gut 30 Prozent gelaufen, was für diese Aktie eine recht weitreichende Bewegung innerhalb von gut anderthalb Monaten ist. Dadurch ist sie dem oberen Ende der Handelsspanne bei 140/141 US-Dollar bereits sehr nahe gekommen … und das bei klar überkauften, markttechnischen Indikatoren, hier im Chart als Repräsentant der reagibleren Indikatoren der RSI. Ein Gemengelage, die einem Short-Trade gute Chancen bietet, wobei man angesichts des gerade recht euphorischen Gesamtmarkts den Stop Loss so platzieren sollte, dass er ein moderates „Overshooting“ über die Handelsspanne aushalten kann.

Ein Short-Trade setzt auf den Fortbestand der Handelsspanne

Für diese Trading-Chance schlagen wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 180,684 US-Dollar einen Hebel von ca. 3,1 ausweist. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 146 US-Dollar ansetzen, das entspricht beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0780 USD) einem Kurs von ca. 3,05 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Qualcomm Short-Zertifikats lautet HB8NNH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 139,94 US-Dollar, 141,31 US-Dollar, 156,66 US-Dollar

Unterstützungen: 132,97 US-Dollar, 117,20 US-Dollar, 104,33 US-Dollar, 101,47 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Qualcomm

Basiswert Qualcomm WKN HB8NNH ISIN DE000HB8NNH3 Basispreis 180,684 US-Dollar K.O.-Schwelle 180,684 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 3,05 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.