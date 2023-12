VOLKSWAGEN - Aktie liefert Anzeichen für eine mittelfristige Rally

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 115,040 € (XETRA)

Die Volkswagen-Aktie näherte sich im März 2021 ihrem Allzeithoch bei 262,45 EUR aus dem Jahr 2015 deutlich an. Sie kletterte bis auf ein Hoch bei 252,20 EUR. Danach schwenkte der Wert in eine Abwärtsbewegung ein.

Die Dynamik in dieser Bewegung war zunächst hoch, aber Juli 2022 ließ sie aber deutlich nach. Es bildete sich eine untere Pullbacklinie heraus. Ende Oktober 2023 fiel der Wert kurzzeitig unter diese Trendlinie. Dieser Rückfall stellte sich aber schnell als Fehlausbruch heraus. Denn seitdem zieht der Aktienkurs deutlich an.

In der letzten Woche kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Mai 2021. In dieser Woche behauptet sich die Aktie über diesem Trend. Aber ein signifikanter Ausbruch ist das noch nicht, zumal mit dem EMA50 (Wochenbasis) bei 119,00 EUR die nächste wichtige Hürde sehr nahe ist.

Rally kann weitergehen, wenn…

Die Volkswagen-Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten zu einer größeren Rally ansetzen. Mögliche Ziele lägen bei 140,47 EUR und sogar bei 175,65 EUR. Voraussetzung dafür ist, dass der Wert über den EMA50 (Wochenbasis) ausbricht.

Denn solange dieser Ausbruch nicht erfolgt ist, steht die Rally der letzten Wochen noch auf wackeligen Beinen und könnte schnell in sich zusammenfallen. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 97,83 EUR oder sogar 86,36 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Volkswagen-Aktie hat eine gute Chance auf eine weitere Rally. Aber noch steht eine wichtige Hürde im Weg.

Volkswagen-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)