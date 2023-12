Caterpillar hält die Dividende konstant

Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, NYSE: CAT) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,30 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 20. Februar 2024 (Record date: 22. Januar 2024).

Auf das Jahr gesehen schüttet Caterpillar 5,20 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 267,98 US-Dollar (Stand: 13. Dezember 2023) ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 1,94 Prozent. Seit dem Jahr 1933 wird bereits eine Dividende bezahlt. In den letzten 29 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Mitte Juni 2023 erfolgte eine Anhebung um 8 Prozent.

Der Konzern aus Peoria, im US-Bundesstaat Illinois, ist 1925 gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 16,81 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 15,00 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 31. Oktober 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Ertrag von 2,79 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,04 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,86 Prozent im Plus (Stand: 13. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 133,09 Mrd. US-Dollar.

