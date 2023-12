EQS-News: Bequem Laden beim Einkauf: Vattenfall und DEFAMA bauen öffentliche Schnelladesäulen

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Kooperation/ESG

Bequem Laden beim Einkauf: Vattenfall und DEFAMA bauen öffentliche Schnelladesäulen



14.12.2023 / 11:30 CET/CEST

Bequem Laden beim Einkauf: Vattenfall und DEFAMA bauen öffentliche Schnelladesäulen



Im Rahmen einer Kooperation mit der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG wird Vattenfall ab dem nächsten Jahr auf 14 Gewerbeobjekten der DEFAMA, darunter Standorte von großen Supermarkt- und Einzelhandelsketten wie ALDI, LIDL, Rossmann und JYSK, öffentlich zugängliche Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge errichten. Ein entsprechender Rahmenvertrag dazu wurde diese Woche unterzeichnet.



„Der Kauf eines Elektroautos ist immer noch mit vielen Unsicherheiten rund um das Thema Laden verbunden. Das sorgt häufig für Zögern, wenn es um den Einstieg in die Elektromobilität geht. Je umfassender das Angebot, auch unterwegs zu laden, desto attraktiver wird es für immer mehr Menschen, auf ein Elektroauto umzusteigen“, betont Tim Gansczyk, Geschäftsführer E-Mobility Deutschland, die Bedeutung dieser Kooperation. „Die Partnerschaft mit der DEFAMA ermöglicht es uns, unseren Kundinnen und Kunden ein attraktives Ladeangebot genau dort zu machen, wo sie es in ihrem Alltag brauchen. Elektromobilität ist die Zukunft und ein wichtiger Bestandteil des Erreichens unserer ambitionierten Klimaziele.“



An jedem der in ganz Deutschland verteilten Standorte werden mehrere Schnellladepunkte mit hoher Leistung installiert, um die wachsende Nachfrage nach Elektromobilität zu bedienen. Die Ladesäulen werden öffentlich zugänglich sein und tragen durch die Standortauswahl an hoch frequentierten Gewerbeimmobilien wie Fachmärkten und Einkaufszentren zur Schaffung eines flächendeckenden, schnell erreichbaren und zuverlässigen Ladenetzes bei.



„Schnell laden während des Einkaufs – dank der Kooperation mit Vattenfall können wir an vielen unserer Standorte in ganz Deutschland zukünftig eine bedarfsgerechte, intakte und vor allem eine bequem erreichbare Ladeinfrastruktur bereitstellen. Damit leisten wir nicht nur einen wichtigen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit, wir steigern auch den Wert unserer Standorte durch mehr Serviceangebote“, so Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA.



Der Aufbau der Schnellladesäulen soll im kommenden Jahr beginnen. Nach der Installation ist Vattenfall auch für den späteren Betrieb, die Wartung und den Kundenservice zuständig. So können sich zukünftige Kundinnen und Kunden auf einen zuverlässigen Service an den Ladesäulen verlassen.





Über DEFAMA: Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG ist eine auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Immobiliengesellschaft. DEFAMA besitzt und betreibt zahlreiche Fachmarktzentren in ganz Deutschland. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, JYSK, AWG, Deichmann, Herkules, KiK, Takko, TEDi und toom.



Über Vattenfall: Vattenfall ist ein führendes europäisches Energieunternehmen, das seit mehr als 100 Jahren durch Innovation und Zusammenarbeit die Elektrifizierung der Industrie vorantreibt, Haushalte mit Energie versorgt und die Lebensweise der Menschen modernisiert. Unser Ziel ist die Fossilfreiheit – eine Zukunft, in der wir es allen ermöglichen fossilfrei zu leben, sich fortzubewegen und Dinge zu produzieren.





Ihre Kontakte für weitere Nachfragen:



Matthias Schrade, schrade@defama.de

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, Vorstand

Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Webseite:



Maja Schubert, maja.schubert@vattenfall.de

Vattenfall GmbH, Pressesprecherin

Mobil: +49 (0) 170 / 325 09 01

https://group.vattenfall.com/de/newsroom

