EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG kündigt Akquisition von D.O.R.C. an

EQS-Ad-hoc: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Carl Zeiss Meditec AG kündigt Akquisition von D.O.R.C. an



15.12.2023 / 17:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Carl Zeiss Meditec AG kündigt Akquisition von D.O.R.C. an

Jena, 15. Dezember 2023



Wie die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) heute meldet, hat das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100% der Anteile an Dutch Ophthalmic Research Center (International) BV, Zuidland, Niederlande (D.O.R.C.), vom Investmentunternehmen Eurazeo SE, Paris, Frankreich (ISIN: FR0000121121) geschlossen. D.O.R.C. ist ein führendes Unternehmen im Bereich der vitreo-retinalen Chirurgie mit einem erwarteten Umsatz von knapp 200 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023 und einem operativen Gewinn im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Mit der Akquisition erweitert und ergänzt Carl Zeiss Meditec das breite Produktangebot im Bereich der Augenheilkunde für eine Vielzahl von Beschwerden und Erkrankungen des Auges - dazu zählen Netzhauterkrankungen, Grauer Star, Grüner Star und Refraktive Fehler.



Die Akquisition soll im ersten Kalenderhalbjahr 2024 abgeschlossen werden, vorbehaltlich regulatorischer und kartellrechtlicher Freigaben. Die Transaktion hat einen Unternehmenswert von ungefähr 985 Millionen Euro. Der Kaufpreis wird zum größeren Teil aus der vorhandenen Nettoliquidität der Carl Zeiss Meditec AG bezahlt. Zur Aufrechterhaltung der operativen Flexibilität plant das Unternehmen als Teil der Finanzierung die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens von der Carl Zeiss AG in Höhe von € 400 Millionen mit einer Laufzeit von drei Jahren zu marktüblichen Konditionen.



Die Akquisition wird voraussichtlich einen verhaltenen positiven Beitrag (im einstelligen Prozentbereich) zum Gewinn pro Aktie der Carl Zeiss Meditec AG im ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Übernahme beitragen. Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Head of Group Finance & Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel.: +49 3641 220-116 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com



Ende der Insiderinformation

15.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com