ANALYSE-FLASH: UBS nimmt Siemens mit 'Buy' wieder auf - Ziel 200 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens mit "Buy" und einem Kursziel von 200 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor hatte die Einstufung für die Titel des Elektrotechnikkonzerns ebenfalls auf "Buy" und das Kursziel 167 Euro gelautet. Siemens sei gerade extrem werthaltig im Vergleich mit der Konkurrenz - bei einem in Bezug auf Umsatz und operativem Ergebnis ähnlichen Portfolio wie Schneider, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/

