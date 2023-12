Evotec erreicht entscheidende Marke

Die von Evotec steckt noch in einem seit Ende Juli 2023 gebildeten Abwärtstrend. Dabei sank die Aktie in zwei Etappen von EUR 24,28 auf EUR 15,71. Ende Oktober drehte der Aktienkurs. Eine erste Aufwärtswelle brachte das Papier auf EUR 19,32. Es folgte eine Flaggenformation. Dabei wurde die 61,8%-Retracementlinie (EUR 17,94) jedoch nicht signifikant unterschritten. Am Donnerstag vergangener Woche gelang bei steigenden Umsätzen der Ausbruch aus dieser Formation nach oben und ein Sprung an die 138,2%-Retracementlinie. Damit ist das erste Ziel abgearbeitet. Rücksetzer bis zur Ausbruchslinie bei EUR 19,32 würden das bullishe Bild nicht trüben. Solange diese Level hält, besteht die Chance auf einen Ausbruch über EUR 20,69 und damit aus dem seit Juli gebildeten Abwärtstrend. Damit würden sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 21,54 (161,6%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis zum Septemberhoch von EUR 22,92 eröffnen. Bei Notierung unter EUR 19,32 könnte die Stimmung wieder drehen.