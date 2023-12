Trading-Chance SMA Solar: Long-Chance für Trader mit starken Nerven

Werbung

Aus der Bodenbildung der SMA Solar-Aktie wurde ein hochvolatiles Auf und Ab, seit bekannt wurde, dass die Bundesregierung Kürzungen im Bereich der Solarenergie vorsieht. Aber ist in den Aktienkurs nicht ohnehin bereits viel an Negativem eingepreist, ist da wirklich noch viel Luft nach unten … oder wäre nicht im Gegenteil jederzeit ein Ausbruch nach oben möglich? Eine spekulative Trading-Chance Long.

Anfang Oktober hob der Hersteller von Solar-Wechselrichtern SMA Solar zum zweiten Mal im Jahr 2023 seine Gewinnprognose deutlich an. Doch das nützte der Aktie nichts, trotz grandioser Gewinnsteigerungen im dritten Quartal gelang die Aufwärtswende nicht. Die Frage ist aber, ob der im Kurs ausgedrückte Pessimismus vieler Trader wirklich berechtigt wäre.

Wie das Umfeld 2024 aussehen wird, ist noch völlig offen

Richtig ist, dass vom US-Konkurrenten SolarEdge ein Warnsignal kam. Deren Geschäftsquartale sind um einen Monat zum Kalender nach hinten verschoben, so dass die jüngste Bilanz von SolarEdge den Oktober mit einbezog, über den die Anleger bei SMA Solar noch nichts wissen. Und SolarEdge berichtete von einem im Oktober deutlich schwierigeren Umfeld, insbesondere in Europa seien die Aufträge förmlich eingebrochen. Ob das SMA Solar ebenso getroffen hat, ist indes offen.

Richtig ist auch, dass SMA Solar noch keinen Ausblick auf 2024 abgeliefert hat, das wird erst Anfang des kommenden Jahres erwartet. Es wäre also möglich, dass die Aktie trotz einer auf Basis des erwarteten 2023er-Gewinns sehr niedrigen Bewertung zu Recht von ihrem im Sommer markierten Rekordhoch herunter gekommen ist. Aber wer hier über Long-Trades nachdenkt, muss deswegen ja nicht gleich die Rückkehr auf alte Rekorde erwarten. Eine ordentliche Gegenbewegung nach oben wäre schon gewinnträchtig genug.

Was die Analysten angeht, haben die ihre Kursziele zwar in den vergangenen Monaten ebenso nach unten genommen, der Schnitt liegt aber immer noch um die 65 Euro … und zum Verkauf rät da aktuell niemand. Das würden dem bärischen Lager also keine neuen Argumente bieten. Andererseits sind da eben jetzt diese Kürzungen, die SMA Solar als Zulieferer automatisch mit treffen, nur: Wie sehen die denn konkret aus? Das weiß ja noch niemand. Und so volatil, die die Aktie derzeit daherkommt, toben sich diejenigen, die das Schlimmste erwarten, gerade aus. Das kann eine Chance auf der Long-Seite bedeuten, zumal:

Bodenbildung ist weiter intakt

Trotz mehrfach schwacher Tage, so z.B. auch heute, gelang es, die Handelsspanne zwischen knapp 49 und 70 Euro, in welcher sich die Bodenbildung abspielt, bislang zu halten. Das bietet durchaus eine Chance, immerhin notiert die Aktie jetzt gerade einmal auf der Hälfte des Kursniveaus, das im Sommer erreicht wurde. Solange es nicht zu absolut fatalen, neuen Nachrichten käme, ließe sich unterstellen, dass dadurch bereits genug „Krise eingepreist“ ist, um Luft für eine Gegenbewegung zu bieten. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

In einem Umfeld, in dem viele Fragen offen bleiben, darf man nichts ausschließen. Auch nicht, dass die Aktie womöglich doch, und sei es nur für kurze Zeit, aus der Bodenbildungs-Spanne nach unten ausbricht. Daher wäre ein Long-Trade auf SMA Solar in jedem Fall nur etwas für Trader mit guten Nerven, die diese Unsicherheit des Marktes nutzen, um in die Schwäche hinein Long zu gehen oder den am 5.10. an dieser Stelle vorgestellten Long-Trade auf die Aktie, dessen Stop Loss bislang gehalten hat, durch einen Zukauf mittels des heute vorgestellten Long-Zertifikats zu verstärken.

Ein Long-Trade für Risikofreudige

Wir würden für einen solchen Trade auf SMA Solar ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 29,600 Euro, woraus sich aktuell ein Hebel von 2,15 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 43,50 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,35 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf SMA Solar lautet HG1HA3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 62,95 Euro, 68,25 Euro, 70,20 Euro, 79,27 Euro

Unterstützungen: 48,96 Euro, 38,42 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf SMA Solar

Basiswert SMA Solar WKN HG1HA3 ISIN DE000HG1HA31 Basispreis 29,600 Euro K.O.-Schwelle 29,600 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,15 Stop Loss Zertifikat 1,35 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.