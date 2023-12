EQS-Adhoc: Die cyan AG verkauft den Betrieb der I-New Unified Mobile Solutions GmbH im Rahmen eines Asset Deals. Zudem werden die I-New Beteiligungsgesellschaften als Share Deal veräußert.

EQS-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Verkauf

Die cyan AG verkauft den Betrieb der I-New Unified Mobile Solutions GmbH im Rahmen eines Asset Deals. Zudem werden die I-New Beteiligungsgesellschaften als Share Deal veräußert.



Die cyan AG verkauft den Betrieb der I-New Unified Mobile Solutions GmbH im Rahmen eines Asset Deals. Zudem werden die I-New Beteiligungsgesellschaften als Share Deal veräußert. München, 19. Dezember 2023 – Die cyan AG hat heute mit der Compax International Holding GmbH einen Vertrag über den Verkauf des Betriebs der I-New Unified Mobile Solutions GmbH im Rahmen eines Asset Deals abgeschlossen. Zudem hat die Compax International Holding GmbH die zugehörigen Beteiligungsgesellschaften der I-New Unified Mobile Solutions GmbH erworben. Mit diesen Verkäufen will sich die cyan AG nunmehr verstärkt auf das wachstumsstarke Kerngeschäft im Cybersecurity-Markt konzentrieren und den Verkaufserlös zur Stärkung der liquiden Mittel sowie der Produktentwicklung nutzen. Gleichzeitig markiert der Verkauf des BSS/OSS-Segments an den Telekommunikationsspezialisten Compax den Beginn einer engen strategischen Partnerschaft. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Zusätzlich ist ein Earn-Out mit der Käuferin vereinbart worden, der den Kaufpreis über die nächsten vier Jahre nochmals steigern kann. Das Closing der Transaktion ist für den 31. Dezember 2023 geplant und soll zum 1. Januar 2024 wirksam werden. Mitteilende Person: Markus Cserna, CTO cyan AG Investorenkontakt: cyan AG Tel. +49 89 71042 2073 E-Mail: ir@cyansecurity.com cyan AG Pressekontakt: Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de



