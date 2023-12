EQS-News: Evotec erhält 2,5 Mio. $ Förderung zum Einsatz ihrer iPSC-basierten Teratogenitäts-Plattform für globale Gesundheitsprogramme

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec erhält 2,5 Mio. $ Förderung zum Einsatz ihrer iPSC-basierten Teratogenitäts-Plattform für globale Gesundheitsprogramme



19.12.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EVOTEC TRITT DEM VON DER BILL & MELINDA GATES FOUNDATION FINANZIERTEN GLOBAL HEALTH DISCOVERY COLLABORATORY („GHDC“) ALS NEUZUGANG ZU DEN FÜNFZEHN KOLLABORATIONSPLATTFORMEN BEI

FÖRDERUNG DER BILL & MELINDA GATES FOUNDATION BIETET GHDC-MITGLIEDSINSTITUTIONEN ZUGANG ZU EVOTECS IPSC-ABGELEITETER HOCHDURCHSATZ TERATOGENITÄTS-PLATTFORM