EQS-News: Impact Asset Management (I-AM): I-AM GreenStars Opportunities Fonds feiert 10-jähriges Jubiläum und erhält erneut 5 Sterne von Morningstar

Impact Asset Management (I-AM): I-AM GreenStars Opportunities Fonds feiert 10-jähriges Jubiläum und erhält erneut 5 Sterne von Morningstar Nachhaltiger Mischfonds I-AM GreenStars Opportunities Fonds weist nun 10-jährigen Track Record auf

Morningstar zeichnet Fonds erneut mit höchster Performance-Bewertung von 5 Sternen aus Frankfurt am Main, 19.12.2023: Der I-AM GreenStars Opportunities Fonds von Impact Asset Management („I-AM“) feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Der nachhaltige Mischfonds wurde im Dezember 2013 zunächst für institutionelle Anleger aufgelegt. Im Jahr 2017 wurde das bewährte Anlagekonzept auch für Retail-Investoren geöffnet. Das Fondsmanagement von I-AM orientiert sich bei der Auswahl der Wertpapiere vor allem an den Merkmalen Nachhaltigkeit und Qualität. Dabei kann I-AM auf einen erfolgreichen Track Record zurückblicken: Der I-AM GreenStars Opportunities Fonds kann sowohl im Hinblick auf die Performance als auch auf Nachhaltigkeit überdurchschnittliche Werte aufweisen und hat Top-Bewertungen von renommierten Research-Häusern erhalten. So hat der Fonds seit Auflage eine Performance von über 6,3 Prozent p.a. erzielt (Stand 15.12.23/ Sämtliche Daten beziehen sich auf die Anteilsklasse S (VTA)). Von Morningstar hat der Mischfonds für seine Performance über einen Zeitraum von fünf Jahren und als Gesamtrating erneut die höchste Bewertung von fünf Sternen erhalten (Stand 30.11.23). Aufgrund seiner hohen Nachhaltigkeitsqualität hat der Fonds von Morningstar das höchste ESG-Rating von fünf Globen und vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) in diesem Jahr wieder das FNG-Siegel mit drei Sternen, ebenfalls die höchstmögliche Bewertung, erhalten. ISS ESG bescheinigt dem Fonds mit einer Bewertung von fünf Sternen ebenso die höchste Nachhaltigkeitsperformance im Vergleich zu seiner Peergroup. Gemäß MSCI ESG gehört der Fonds zu den Top 10-Prozent der nachhaltigen Fonds in seiner Peergroup und aller global anlegenden Fonds. Daniel Feix, Geschäftsführer und Head of Portfolio Management der I-AM, kommentiert: „Dass Qualität und Nachhaltigkeit sich gegenseitig antreiben, beweist der Erfolg unseres I-AM GreenStars Opportunities Fonds, der in den vergangenen zehn Jahren den Anleger:innen konsequent eine überdurchschnittliche Performance und ein hohes Maß an Nachhaltigkeit beschert hat. Wir gratulieren unserem Fondsmanagement-Team zum runden Geburtstag bzw. zu der ausgezeichneten Arbeit.“ „Wir freuen uns sehr über die Top-Bewertungen und Ratings des I-AM GreenStars Opportunities Fonds. Der zehnjährige Geburtstag markiert einen wichtigen Meilenstein, der uns entsprechend motiviert, unseren strengen Nachhaltigkeitsansatz und unsere Anlagestrategie weiter zu verfolgen und im Sinne unserer Anleger:innen weiterzuentwickeln“, sagt Andreas Böger, Head of Sustainable Investing bei I-AM. Über den I-AM GreenStars Opportunities Fonds Der mehrfach ausgezeichnete I-AM GreenStars Opportunities ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert. Der Fonds wurde im Jahr 2013 aufgelegt und hat ein Fondsvolumen von über 200 Mio. Euro. Die Aktienquote – im historischen Durchschnitt lag diese bei circa 70 % – kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen und wird an die jeweilige Marktphase angepasst. Zudem können Unternehmensanleihen verstärkt beigemischt werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt das Fondsmanagement insbesondere die Merkmale Qualität und Nachhaltigkeit. In Bezug auf Qualität liegt der Fokus vor allem auf globalen Unternehmen mit einer dominanten Marktstellung, die solide Fundamentaldaten wie eine hohe Ertragskraft oder eine geringe Verschuldung aufweisen. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit kommt ein mehrstufiger Auswahlprozess zum Tragen: neben Ausschluss- und Best-in-Class-Kriterien berücksichtigt das I-AM-Fondsmanagement-Team auch den Impact der Emittenten im Anlageuniversum. So wird zum Beispiel geprüft, ob diese einen positiven Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN leisten. Darüber hinaus wendet I-AM Dialogstrategien an, um den nachhaltigen Wandel bei Unternehmen aktiv voranzutreiben. Der I-AM GreenStars Opportunities wird jeweils in drei Anteilsklassen für Privatanleger (AT0000A1YH15 [R] thesaurierend [EUR]; AT0000A2GU35 [R] ausschüttend [EUR] und AT0000A1YH23 [R] VTIA vollthesaurierend [EUR]) sowie institutionellen Anlegern (AT0000A12G92 [S] VTA vollthesaurierend [EUR], AT0000A1YH31 [I] thesaurierend [EUR] und AT0000A1YH49 [I] VTIA vollthesaurierend [EUR]) angeboten. Über Impact Asset Management Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich. Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance (zukünftig: I-AM Vision Microfinance) zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Alle fünf Fonds der I-AM-„GreenStars"-Familie sind mit dem höchsten Rating des FNG-Siegels von drei Sternen bewertet.

Mail: iam@edicto.de Disclaimer: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Finanzprodukte verwiesen.

