Europäischer Automarkt verliert etwas an Schwung - Rückgang in Deutschland

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Autonachfrage in der Europäischen Union verliert etwas an Schwung. Im November wurden 885 581 Pkw neu zugelassen und damit 6,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Auf Sicht der ersten elf Monate steht ein Plus von 15,7 Prozent auf fast 9,7 Millionen Autos zu Buche. Am stärksten wachsen EU-weit seit Jahresbeginn die Zulassungen von reinen Elektroautos.

Unter den größten vier EU-Pkw-Märkten verzeichneten Italien (plus 16,2 Prozent), Frankreich (plus 14 Prozent) und Spanien (plus 7 Prozent) im November deutliche Anstiege bei den gesamten Neuanmeldungen. In Deutschland ergab sich hingegen ein Rückgang um 5,7 Prozent.

Marktführer Volkswagen kam mit seinen Marken im November auf einen Marktanteil von 26,2 Prozent. Die Rivalen Stellantis (15,7 Prozent) und Renault (10,6 Prozent) lagen dahinter. BMW verzeichnete einen Marktanteil von 7,6 Prozent, Mercedes-Benz 5,9 Prozent. Der US-Elektroautopionier Tesla kam auf 3,5 Prozent./jha/la