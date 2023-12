Nur noch wenige Handelstage verbleiben in diesem Jahr. Am Freitag werden wichtige Inflationsdaten in den USA gemeldet. Bis dahin fokussieren wir uns auf Einzelaktien, da der gesamte Markt wohl eher ruhig bleiben wird. Nachbörslich hat der US-Postkonzern FedEx seine Bücher geöffnet. Was sie dort gesehen haben, hat den Anlegern nicht gefallen. Martin Goersch schaut im Video auf die Fakten. Nvidia ist gestern auffällig schwach gewesen. Hierfür gibt es Gründe. Doch sind diese nachhaltig? Südzucker profitiert von einer Umstellung der Firmenstrukturen. So wird die Tochter CropEnergies wieder ins Firmengeflecht integriert.

