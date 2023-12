DAX® - RSI und Sentiment: Die Stimmungskiller?

Bei unterdurchschnittlichen Umsätzen und einer Hoch-Tief-Spanne von lediglich gut 100 Punkten hat sich der DAX® gestern im Bereich der Marke von 16.700 Punkten eingependelt. Doch mit der besinnlichen Ruhe könnte es heute vorbei sein, denn in den USA kam es gestern nach einem neuen Rekordstand (Nasdaq-100®) bzw. einem neuen Jahreshoch (S&P 500®) zu einem scharfen „reversal“. Damit dürfte das zuletzt des Öfteren diskutierte Thema des „heißgelaufenen RSI“ kurz vor Weihnachten doch noch mal auf die Agenda rücken – möglicherweise sogar entscheidend werden. Deshalb widmen wir der überkauften Marktverfassung eine eigene Analyse (siehe unten). Dazu passt auch die euphorische Börsenstimmung. Das neue Jahreshoch beim S&P 500® bzw. das neue Allzeithoch beim Nasdaq-100® lässt die US-Privatanleger jubeln. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) notiert der Anteil der Bullen auf Jahreshoch (50,9 %), während spiegelbildlich der Prozentsatz der Bären (20,9 %) auf niedrigem Niveau verharrt. Entsprechend zeugt die hohe Bull-Bear-Differenz unverändert von einer gewissen Sorglosigkeit in der Anlegerschaft.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

