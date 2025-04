DAX® - Das große Bild

Die jüngste Monatskerze des DAX® liefert mal wieder einen eindrucksvollen Beleg dafür, wie wichtig ein aktives Money Management ist. Das zwischenzeitliche Abtauchen unter den Jahresschlusskurs 2024 bei 19.909 Punkten bzw. eine monatliche Handelsspanne von über 4.000 Punkten sind nur zwei von vielen weiteren Anzeichen dieser These. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo gestaltet sich die April-Kerze mittlerweile allerdings deutlich angenehmer. So steht ein markantes „Hammer“-Umkehrmuster zu Buche (siehe Chart). Das beschriebene Candlestickmuster bestätigt dabei zwei wichtige Trends: Zum einen die Trendlinie (akt. bei 18.422 Punkten), welche die verschiedenen Hochpunkte seit 2015 verbindet, und zum anderen den steilen Aufwärtstrend seit Oktober 2022 (akt. bei 19.396 Punkten). Beide Trends fungieren in Zukunft als wichtige Unterstützungen. Auf der Indikatorenseite notiert der RSI unverändert im überkauften Terrain. Noch überhitzter gestaltet sich die Lage beim trendfolgenden MACD, welcher in nie dagewesenen Regionen verharrt. Trotz der mutmachenden Aprilkerze besteht also vor allem langfristig eine gewisse „Fallhöhe“ für die deutschen Standardwerte.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.