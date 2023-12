EQS-News: Christiane Strubel in den Vorstand der flatexDEGIRO AG berufen

EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Personalie

Christiane Strubel in den Vorstand der flatexDEGIRO AG berufen



21.12.2023 / 15:42 CET/CEST

Christiane Strubel in den Vorstand der flatexDEGIRO AG berufen flatexDEGIRO AG erweitert Vorstand auf vier Mitglieder Frankfurt am Main – Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) erweitert ihren Vorstand und beruft mit Christiane Strubel ein langjähriges Mitglied des Führungsteams des Konzerns, um deren Mitarbeiterfokus und Corporate Governance weiter zu stärken. Als Chief HR Officer (CHRO) wird Christiane Strubel im Vorstand neben der konzernweiten Personalverantwortung auch die Bereiche Datenschutz und Berechtigungsmanagement übernehmen. Die flatexDEGIRO AG hat Christiane Strubel Wirkung zum 1. Januar 2024 in ihren Vorstand berufen. Christiane Strubel hat in den vergangenen fast acht Jahren die HR-Funktion von flatexDEGIRO auf einen internationalen Standard gehoben und maßgeblich das personelle Wachstum des Konzerns von einem nationalen Anbieter mit rund 400 Mitarbeitenden in Deutschland zu Europas führendem Online Broker mit rund 1.300 Mitarbeitenden und internationalen Standorten in Amsterdam, London, Sofia und Wien/Graz gestaltet. In diesem dynamischen Wachstumsumfeld hat die studierte Juristin die personelle Integration von DEGIRO in die Gesamtstrukturen des Konzerns und die damit verbundene Hebung von Synergien maßgeblich vorangetrieben. Die erfolgreiche Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke „flatexDEGIRO“ unter ihrer Führung zeigt sich nicht zuletzt an der wiederholten Auszeichnung des Unternehmens als „Top Employer“ durch das renommierte Top Employer Institute sowie als „Top Company“ durch die Arbeitgeber-Bewertungsseite kununu. Als Vorstandsmitglied wird Christiane Strubel die konzernweite Personalverantwortung sowie die Bereiche Datenschutz und Berechtigungsmanagement übernehmen. Martin Korbmacher, Aufsichtsratsvorsitzender der flatexDEGIRO AG: "Als schnell wachsende, innovative Brokerage-Plattform mit Vollbanklizenz ist die Gewinnung und Bindung hochqualifizierter Mitarbeitenden über alle Hierarchieebenen hinweg die unabdingbare Grundlage für unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christiane Strubel eine so erfahrene und versierte Kollegin aus den eigenen Reihen in den Vorstand berufen konnten, um diesen zentralen Aufgabenbereich kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf die zukünftige Unternehmensentwicklung auszurichten." Mit der Berufung von Christiane Strubel besteht der Vorstand der flatexDEGIRO AG aus vier Mitgliedern. Weitere Mitglieder sind Frank Niehage (CEO), Dr. Benon Janos (CFO) und Stephan Simmang (CTO). Kontakt: Achim Schreck

Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation



flatexDEGIRO AG

Omniturm - Große Gallusstraße 16-18

60312 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 450001 0

achim.schreck@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern und in den Bereichen Produkt, Preis und Plattform-Qualität führende Standards zu setzen. Mit über 2,6 Millionen Kundenaccounts und über 67 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2022 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, negativer Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres profitables Wachstum aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.flatexdegiro.com/de.

