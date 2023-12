IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen begrüßt Kanadas neuen Standard für die Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen begrüßt Kanadas neuen Standard für die Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen

Vancouver, B.C., 21. Dezember 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich über die Ankündigung des ehrenwerten Steven Guilbeaults, des kanadischen Ministers für Umwelt und Klimawandel, über die Einführung von Kanadas neuem Electric Vehicle Availability Standard (in etwa: Standard für die Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen) (der Standard), welcher darauf abzielt, das Angebot an sauberen, emissionsfreien Fahrzeugen (ZEV) in Kanada zu erhöhen. Zu den ZEV gehören die wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) des Unternehmens sowie batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge. Die Ankündigung folgt auf die Einführung eines FCEV-Demonstrationsprogramms für Nordamerika und die Pläne für die Errichtung einer 35-Megawatt-(MW)-Wasserstoffproduktionsanlage und einem Montagewerk in Shawinigan (Quebec), in dem pro Jahr 25.000 emissionsfreie Fahrzeuge hergestellt werden sollen.

Der Standard wird sicherstellen, dass Kanada sein nationales Ziel erreichen kann, dass bis 2035 100 Prozent der verkauften Fahrzeuge emissionsfrei sind, und damit einen Beitrag zu Kanadas Klimaziel leisten, 362 Megatonnen kumulativer Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Der FCEV von First Hydrogen hat bewiesen, dass Wasserstoff als Antriebsenergie unerlässlich ist, um die Klimaschutzziele zu erreichen, die von kanadischen Flottenbetreibern in Sektoren wie Lebensmittelhandel, Paketzustellung, Bergbau und Versorgung gefordert werden.

Im Laufe des vergangenen Jahres hat das Ingenieurteam von First Hydrogen im Vereinigten Königreich (UK) durch sein Engagement bei der Entwicklung des FCEV des Unternehmens führendes Know-how und Fachwissen im Bereich der Wasserstofffahrzeuge aufgebaut. Wir sind fest davon überzeugt, dass die FCEV von First Hydrogen einen enormen Einfluss auf die Dekarbonisierung des Verkehrssektors haben können. Die Einsatztests mit dem FCEV von First Hydrogen haben seine Vorteile gegenüber BEV in puncto Reichweite, Nutzlast und Schnellbetankung aufgezeigt. Das FCEV hat eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern (400 Meilen) erreicht und liegt damit über der Mindestreichweite von 193 Kilometern (120 Meilen) der Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), die im Rahmen des Null-Emissions-Mandats gefordert wird.

Nach Angaben von Global Market Insights hat der Markt für leichte Nutzfahrzeuge im Jahr 2022 die Marke von 7,8 Billionen US$ überschritten und wird von 2023 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9 % pro Jahr auf 19,9 Billionen US$ anwachsen. Zunehmende Emissionsvorschriften für Fahrzeuge, Fortschritte bei der Fahrzeugsicherheit, die Einführung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) in Fahrzeugen sowie der wachstumsstarke Einzelhandels- und E-Commerce-Sektor tragen erheblich zur Nachfrage nach neuen und fortschrittlichen Nutzfahrzeugen bei. Die Logistik- und E-Commerce-Branchen expandieren schnell und heizen die Nachfrage in der Branche an.

Balraj Mann, Group CEO von First Hydrogen, sagt dazu: Dies ist eine aufregende Ankündigung für Kanada und für First Hydrogen. Wir unterstützen den Electric Vehicle Availability Standard nachdrücklich, da er Kanada helfen wird, mit den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und mehreren anderen großen Volkswirtschaften Schritt zu halten, die Maßnahmen ergreifen, um ihre Emissionen zu senken und mehr FCEV auf die Straße zu bringen.

Das Unternehmen hat Caroline Klukowski, die ihrer Geschäftstätigkeit unter dem Firmennamen Fluid PR (Fluid PR) nachgeht, damit beauftragt, bestimmte Dienstleistungen im Bereich Investor Relations zu erbringen; unter anderem wird Fluid PR das Unternehmen bei seinen digitalen Marketingstrategien und der Berichterstattung zu Pressemeldungen für einen Zeitraum von drei (3) Monaten unterstützen. Die Firma Fluid PR hat ihren Sitz in British Columbia (Kanada). Die an Fluid PR zu zahlende Gegenleistung beläuft sich auf insgesamt 12.000 C$, die in monatlichen Raten von 4.000 $ für jeden Monat der Vertragslaufzeit zu zahlen sind. Darüber hinaus gibt das Unternehmen an Caroline Klukowski insgesamt 25.000 Aktienoptionen aus, deren Ausübungspreis in Übereinstimmung mit dem Long Term Incentive Plan des Unternehmens und den TSX-V-Richtlinien festgelegt wird. Im Zusammenhang mit der Beauftragung von Fluid PR durch das Unternehmen hat das Unternehmen zugestimmt, dass Fluid PR bestimmte Dienstleistungen an eine Person namens Reilly Renwick fremdvergeben darf. Reilly Renwick wird mit einer monatlichen Gebühr von 3.500 $ entschädigt. Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzt weder Fluid PR noch Reilly Renwick Wertpapiere des Unternehmens. Fluid PR und Reilly Renwick sind als unabhängige Dienstleister für das Unternehmen tätig.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es mit der Firma Apaton Finance GmbH (Apaton) mit Sitz in Deutschland einen Vertrag über die Erbringung von Marketingdienstleistungen abgeschlossen hat. Die Marketingdienstleistungen umfassen informative Artikel, die Überwachung des Marktes und die Verbreitung von Nachrichten im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Der Vertrag beginnt im Januar 2024 und wird bis März 2024 andauern. Das Unternehmen hat an Apaton eine Vorauszahlung von 50.000 für die zu erbringenden Dienstleistungen geleistet.

Apaton ist als unabhängiger Dienstleister für das Unternehmen tätig, und nach bestem Wissen des Unternehmens hält Apaton keine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens.

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. In Partnerschaft mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. hat das Unternehmen leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) mit einer Reichweite von über 630 Kilometern geplant und konstruiert. Diese Fahrzeuge werden derzeit bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich erprobt. Außerdem entwickelt First Hydrogen eine Anlage zur Produktion von 35 MW grünem Wasserstoff und ein Fahrzeugmontagewerk in Shawinigan (Quebec).

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten finanziellen Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum und Interessenkonflikte.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

