onvista Mahlzeit

Was für ein Reversal gestern in den letzten Handelsstunden. Die US-Indizes haben in zwei Stunden die Aufwärtsbewegung von 5 Tagen vernichtet. Die große Frage ist nun: Wie geht es weiter bis zum Jahresende? Nachbörslich lieferte Micron besser als erwartete Quartalsergebnisse. Die Aktie reagiert positiv. Was bedeutet das für den übergeordneten Trend? Snowflake erhält ein interessantes Rating und gibt eine spannende Übernahme bekannt. Commerzbank erhält die Genehmigung für Aktienrückkäufe. Martin beurteilt die Auswirkungen auf den Kurs.

