Siemens Energy holt Wirtschaftsweise und Finanzexpertin in den Aufsichtsrat

Düsseldorf (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy ist bei der Suche nach Nachfolgern für die ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Ralf Thomas und Randy Zwirn fündig geworden.

Das Kontrollgremium wolle der Hauptversammlung am 26. Februar als neue Mitglieder die Wirtschaftsweise Veronika Grimm und die ehemalige Lufthansa-Finanzchefin Simone Menne vorschlagen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Thomas und Zwirn hatten ihren Rückzug aus dem Gremium angekündigt. Derzeit kriselt bei dem Energietechnikkonzern das Windgeschäft. Das Geschäft mit Anlagen an Land (Onshore) kämpft mit Qualitätsmängeln, der Bereich mit Anlagen für den Betrieb auf hoher See (Offshore) hat Anlaufprobleme in vier neuen Werken. Die seit Jahren Verluste schreibende spanische Tochter Gamesa soll saniert werden.

