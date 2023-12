DAX lustlos seitwärts. Adidas und Puma knicken ein

Unternehmen im Fokus

Adidas und Puma gaben nach schwachen Daten und Aussichten des Konkurrenten Nike deutlich ab. Der Chemieriese BASF verkauft das Öl- und Gasgeschäft Wintershall DEA an die britische Harbour Energy. Die Aktie kratzte zuletzt mehrfach an der Widerstandsmarke bei EUR 49,60. Brenntag markierte ein neues 52-Wochenhoch und steuert das Allzeithoch an. Drägerwerk profitierte von positiven Analystenkommentaren.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.712/16.770/17.000/17.200 Punkte Unterstützungsmarken: 16.330/16.458/16.586 Punkte Der DAX® eröffnete bei rund 16.670 Punkten und befindet sich damit weiterhin im kurzfristigen Seitwärtstrend zwischen 16.586 und 16.770 Punkten. Ein signifikanter Trendwechsel deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Bandbreite an. Bei einem Ausbruch über 16.770 Punkte eröffnet sich die Chance auf einen neuen Anlauf auf das Allzeithoch. Sinkt der Leitindex unter 16.586 Punkte droht ein Rücksetzer bis 16.458 Punkte.