GNW-Adhoc: Mercado Bitcoin listet digitales Bargeld eEUR Stablecoin von ARYZE

^SÃO PAULO, Brasilien, und KOPENHAGEN, Dänemark, Dec. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE)

-- Mercado Bitcoin (MB), die größte Plattform für digitale Vermögenswerte in Lateinamerika, hat den Token eEUR (Ticker EEUR) gelistet, einen digitalen Vermögenswert, der an den Euro gekoppelt ist und von ARYZE BVI emittiert wird. Der eEUR, auch bekannt als Digital Cash (digitales Bargeld), ist der erste einer Reihe von Stablecoins, die von ARYZE entwickelt wurden. ARYZE ist ein bahnbrechendes multinationales FinTech-Unternehmen mit Sitz in Dänemark, das sich auf die Entwicklung von Lösungen konzentriert, die die finanzielle Integration durch digitale Vermögenswerte und programmierbares Geld fördern. Digital Cash Stablecoins funktionieren auf verschiedenen Blockchain-Netzwerken und bei MB auf der Polygon-Blockchain. ARYZE: ARYZE eEUR Stablecoin Launched on Mercado Bitcoin (https://ml- eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10197/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10197/eng) Digital Cash von ARYZE sind Full Reserve Stablecoins, d. h., sie sind mit Staatsanleihen und Bargeld unterlegt, was eine 100%ige Parität zum physischen Euro gewährleistet. ?Die Partnerschaft zwischen Unternehmen, die ähnliche Werte teilen, ist sehr vielversprechend. Wir haben in ARYZE Digital Cash den Wunsch erkannt, Web3 auf eine Art und Weise zu integrieren, die es den Kunden erleichtert, einen umfassenden Schutz und Sicherheit für die sichere Aufbewahrung von Werten und eine bahnbrechende Technologie zu bieten. All dies deckt sich mit dem, was MB tagtäglich praktiziert, was der Schlüssel zum Erfolg dieses Angebots ist", betont Fabrício Tota, Director of New Business bei MB. Jack Nikogosian, CEO von ARYZE, kommentierte dies wie folgt: ?ARYZE setzt sich dafür ein, die finanzielle Eingliederung der rund 2 Milliarden Menschen voranzutreiben, die weltweit keinen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen haben. Die Notierung unseres eEUR Stablecoin bei der brasilianischen und damit der größten lateinamerikanischen Börse für digitale Vermögenswerte ist ein bedeutender Schritt nach vorn." Der Digital Cash eEUR Stablecoin wird von ARYZE BVI herausgegeben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von ARYZE Dänemark, die von der etablierten Rechtsprechung für digitale Vermögenswerte auf den Britischen Jungferninseln aus operiert und die relevanten Stablecoin-Vorschriften vollständig erfüllt. Digital Cash arbeitet durchgängig mit einem Modell der Vollreserve, das das Banken- und Kontrahentenrisiko mindert und überbesichert ist. Digital Cash ist die verantwortungsvollste und kostengünstigste Art, Währungen zu halten und Geldtransfers effizienter zu gestalten. MB ist ein Pionier in Brasilien bei der Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA). Mit mehr als 450 Millionen R$ an tokenisierten Vermögenswerten und einem Transaktionsvolumen von über 30 Millionen R$ treibt die Einführung von Digital Cash die innovativen Anwendungen von RWA voran, da ARYZE BVI eine digitale Darstellung des Geldes selbst geschaffen hat. Über Mercado Bitcoin (MB): Mercado Bitcoin ist die größte Handelsplattform für Kryptowährungen und alternative Anlagen in Lateinamerika und das erste Krypto- Einhorn Brasiliens. Das Unternehmen ist Mitglied der brasilianischen Vereinigung für Kryptowirtschaft (ABCripto) und hält sich an den Verhaltenskodex und die Selbstregulierung zur Verhinderung von Geldwäsche, die von dieser Vereinigung entwickelt wurden. Mit 3,8 Millionen Kunden verändert MB die Beziehung der Menschen zu ihrem Geld und demokratisiert den Zugang zu alternativen Anlagen mit Liquidität und Sicherheit. Über ARYZE: ARYZE ist ein multinationales FinTech-Unternehmen, das sich der Lösung globaler finanzieller Herausforderungen widmet und die finanzielle Eingliederung der Bevölkerung ohne Bankverbindung weltweit vorantreibt. ARYZE erreicht dieses Ziel zusammen mit seinen strategischen Partnern, indem es eine Reihe von proprietären Blockchain-basierten Produkten und Dienstleistungen anbietet, einschließlich der von ARYZE BVI ausgegebenen Digital Cash Stablecoins. ARYZE wurde für seine innovativen Finanzlösungen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter ?Best ESG/SDG Token", ?Forbes 30 Under 30 - Europe" und ?Most Innovative Financial Ecosystem Developer". °