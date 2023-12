Nasdaq-100 Index® - 2023: Für die Geschichtsbücher!

+++ Gold: Wo wir gerade bei neuen Allzeithochs sind: Da wollte der Goldpreis nicht nachstehen: Erstmals in der Geschichte erreichte das Edelmetall Notierungen oberhalb von 2.100 USD +++ Silber: Während der „große Bruder“ auf Jahressicht gut 200 USD im Plus notiert, bleibt der Silberpreis indes zurück und befindet sich nahezu auf dem Jahresendlevel von 2022. Gleichzeitig entsteht ein „inside year“ sowie zwei Jahreskerzen mit kleinen Körpern. Alle diese Phänomene dokumentieren ein „aufgestautes Bewegungspotenzial“ +++ Mit Allzeithochs haben wir begonnen, mit einem Allzeithoch möchten wir enden! Damit sind wir beim Nasdaq-100®: Neben dem Rekordlevel (16.861 Punkte) sticht die beste Wertentwicklung seit 2009 ins Auge. Gelingt auf den letzten Metern ein Kursplus > 53,5 %, wäre es sogar das beste Jahr des Jahrtausends +++ Bleibt mir noch, mich im Namen des HSBC Zertifikate-Teams für Ihr Interesse, Ihr Vertrauen und Ihre Treue in 2023 ganz herzlich zu bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und alles Gute für 2024. Herzlichst, Ihr/Euer Jörg Scherer +++ Das nächste „HSBC Daily Trading“ erscheint am 3.1.2024. Schon jetzt laden wir ganz herzlich zu unserem technischen Jahresausblick am 4.1.2024 um 18.30 Uhr ein.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

