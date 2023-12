Aktien Frankfurt Ausblick: Dax leicht im Plus - US-Rekorde stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt weiterhin nicht viel tun. Viele Investoren sind im Urlaub und wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensnachrichten stehen nicht auf der Agenda. Am Nachmittag werden lediglich wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten sowie Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Die Stimmung an den Börsen bleibt zugleich freundlich, wobei die US-Börsen den Takt durch Rekordhöhen vorgeben.

Selbst geringe Umsätze hierzulande könnten ausreichen, um dem Dax an diesem Donnerstag ebenfalls Auftrieb zu geben. So könnte er noch einmal etwas näher an sein jüngst erreichtes Rekordhoch bei etwas über 17 000 Punkten heranrücken oder es mit Glück sogar übertreffen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 16 792 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurd ebenfalls 0,3 Prozent höher erwartet. Mit einem Gewinn von bislang rund 20 Prozent für beide Indizes ist 2023 ein erfolgreiches Börsenjahr.

In den USA erreichten der Dow Jones Industrial und der Nasdaq 100 am Mittwoch weitere Bestmarken, gestützt von Hoffnungen auf Zinssenkungen und eine "milde Landung" der Wirtschaft im neuen Jahr. Entspannt war am Donnerstag auch die Stimmung an den meisten Handelsplätzen in Asien. Vor allem in China legten die Kurse deutlich zu. Marktbeobachtern zufolge schichteten dort die Anleger in zuletzt überverkaufte, große Werte um.

Mit Blick auf die Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Der Vermögensverwalter Blackrock hatte am Vorabend in einer Stimmrechtsmitteilung bekannt gegeben, am 22. Dezember die Schwelle von 3 Prozent der Stimmrechte am Autozulieferer Stabilus überschritten zu haben. Er hielt an diesem Tag 3,02 Prozent, nach zuvor 2,96 Prozent. Die im MDax zu findende Aktie bewegte dies jedoch nicht. Auf Tradegate gab es keine Umsätze./ck/mis