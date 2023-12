BioNTech: Aktienkurs festigt sich am Support bei 105,89 US-Dollar!

BioNTech konnte jüngst einen Patentstreit mit Curevac für sich entscheiden. Der Aktienkurs von Curevac gab darauf mehr als 42 Prozent nach. Bei BioNTech dagegen zog der Kurs um mehr als 4,3 Prozent auf über 97 Euro an. Auch die aktuelle Corona-Welle könnte den Kurs von BioNTech stützen. Weiters hat BioNTech 39 Wirkstoffe in der Pipeline, wovon mehrere gleichbedeutend mit einem medizinischen Durchbruch sein könnten. Dabei setzt die Forschung auf einem modularen Multi-Plattform-Ansatz auf, der wegweisende Technologien in verschiedenen Wirkstoffklassen zu Behandlungsmöglichkeiten in der Onkologie sowie für Infektionskrankheiten bietet. Ein Beispiel stellt die programmierbare Zelltherapie dar, mit deren Hilfe eine individualisierte Krebstherapie ermöglicht wird.

Zum Chart

Der Aktienkurs von BioNTech hat aktuell mehr als einen Boden ausgebildet. Bei dieser Gelegenheit wurde der Overnight-Gap vom 16. Oktober 2023 geschlossen. Neben den Einnahmen resultierend aus der Covid-Impfung spielen weitere Therapien eine immer größere Rolle. Dadurch konnte sich der Kurs vom partiellen Tief am 23. Oktober 2023 bei 88 US-Dollar bis dato um knapp 21 Prozent nach oben arbeiten. Aktuell hat das Papier eine Zone rund um 105,89 US-Dollar erreicht, die in der Phase sinkender Kurse von Mitte Mai bis Mitte August 2023 eine beträchtliche Unterstützung geboten hat. Kann BioNTech diese Zone überwinden, gerät die Widerstandszone bei 120,16 US-Dollar im Visier der Bullen. Die Zone um 120,16 US-Dollar bildete ab Anfang März 2022 bis Mitte April 2023 die untere Grenze der Seitwärtsrange. Entwickeln sich die Corona-Inzidenzen über diesen Winter stärker als von den Marktteilnehmern erwartet, könnten die Impfstoffverkäufe anziehen und den Aktienkurs weiter unterstützen. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 US-Dollar markiert. Danach verlor der Kurs in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf die Unterstützung bei 120,16 US-Dollar. Auf längere Frist betrachtet beinhaltet die mRNA-Technologie die Chance auf die Entwicklung von weiteren Blockbuster-Wirkstoffen.