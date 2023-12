dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.12.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Apple startet US-Verkauf seiner Uhren nach Etappensieg vor Gericht

CUPERTINO - Apple nimmt den Verkauf seiner Computer-Uhren in den USA wieder auf, nachdem ein Berufungsgericht den in einem Patentstreit verhängten Importstopp vorläufig aussetzte. Zum Donnerstagmittag US-Westküstenzeit (21.00 MEZ) sollen die aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 wieder online bestellbar sein, wie der Konzern auf seiner Website ankündigte. In einigen Apple Stores seien die Verkäufe bereits am Mittwoch angelaufen, sagte eine Sprecherin dem Technologieblog "The Verge".

ROUNDUP: Immobilien-Einheiten der Signa-Gruppe von Benko insolvent

WIEN - Die wichtigsten Einheiten der Handels- und Immobiliengruppe Signa um den österreichischen Investor René Benko streben ein Insolvenzverfahren an. Die Signa Prime Selection AG habe am Donnerstag ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt, teilte das Unternehmen mit. Diesem Schritt werde die Signa Development Selection AG am Freitag folgen, hieß es. "Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens."

Wetterextreme 2023 kosten Versicherer 4,9 Milliarden Euro

BERLIN - Überschwemmungen, Hagel und andere Wetterextreme haben Deutschlands Versicherern im auslaufenden Jahr Schäden in Höhe von 4,9 Milliarden Euro eingebrockt. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die versicherten Schäden an Häusern, Hausrat, Betrieben und Kraftfahrzeugen damit voraussichtlich um 900 Millionen Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte. "Sie liegen damit leider ziemlich stabil auf dem hohen Niveau des langjährigen Durchschnitts von 4,9 Milliarden Euro", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen laut Mitteilung.

ROUNDUP: Experten: Immobilienpreise sinken - aber schwere Zeiten für Mieter

FRANKFURT - Angesichts von Wohnungsmangel und hoher Zuwanderung erwarten Experten auch 2024 einen spürbaren Anstieg der Mieten in Deutschland. Bei den Immobilienpreisen dürfte es hingegen noch etwas bergab gehen - vor allem bei Objekten mit schlechter Energiebilanz ist der Preisdruck groß, auch wegen Unsicherheit um das Heizungsgesetz. Mit sinkenden Leitzinsen im neuen Jahr könnte die Preiskorrektur am Immobilienmarkt aber enden.

Weitere Meldungen -NBA genehmigt Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an den Mavericks -Großhändler will kleinere Buchhandlungen seltener beliefern -Polens Regierung löst öffentlich-rechtliche Medien formell auf -ROUNDUP/Behörde: Signa-Sanierungsverfahren ohne akute Folgen für Elbtower -ROUNDUP 2: Kommt jetzt der Durchbruch für E-Rezepte für alle? -Zugausfälle und Ersatzverkehr - viele Baustellen bei der Bahn 2024 -U17-Weltmeister Brunner darf auf Profivertrag beim BVB hoffen -Umfrage: Mehr Menschen legen Geld an - Sicherheit besonders wichtig -Umweltministerin warnt vor Afrikanischer Schweinepest

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis