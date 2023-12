EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG löst Kaufvertrag auf und erhält Schadenersatzzahlung

EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien/Prognose

The Grounds Real Estate Development AG löst Kaufvertrag auf und erhält Schadenersatzzahlung



28.12.2023 / 18:29 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR The Grounds löst Kaufvertrag auf und erhält Schadenersatzzahlung Berlin, 28. Dezember 2023 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat heute den am 18.03.2022 abgeschlossenen Vertrag über den Verkauf des Projekts Terra Homes in Erkner mit einem Umsatzvolumen von EUR 18,5 Mio. aufgelöst. Die Vertragsauflösung erfolgte einvernehmlich auf Wunsch der Käuferin und ist für The Grounds mit dem Erhalt einer Schadensersatzzahlung in Höhe von EUR 5,55 Mio. verbunden. Infolgedessen wird sich das Umsatzvolumen von The Grounds im laufenden Geschäftsjahr gegenüber den bisherigen Planungen in dem Maße reduzieren, in welchem der erreichte Baufortschritt nach der Percentage-of-Completion-Methode zum 31. Dezember 2023 bilanzwirksam geworden wäre. In der Bilanz für das erste Halbjahr zum 30.06.2023 wurde hierfür ein Betrag von rund EUR 9,2 Mio. ausgewiesen. Dagegen wird sich die Schadenersatzzahlung ergebniserhöhend auswirken. Eine aktualisierte Guidance für das Jahr 2023 soll – wie bereits angekündigt – im Januar 2024 erfolgen. Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com – Ende der Ad hoc-Mitteilung –



