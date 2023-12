S&P 500 kurz vor Rekord | Kapitalströme bleiben bullish

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Der S&P 500 ist unweit des Rekords vom Januar 2022 entfernt, mit dem Nasdaq in 13 der letzten 14 Handelstage im Plus. 44% konnte der Index in diesem Jahr zulegen. Der Russell 2000 für Nebenwerte hinkt mit einer Jahresperformance von 17% hinterher, konnte aber allein im Dezember 14% zulegen oder 24% seit dem Tief im Oktober. Wir erleben hier die drittbeste zwei-Monats-Performance in der Geschichte des Index. Welche Sektoren im S&P 500 haben die Gewinne in diesem Jahr angeführt? Der Chip-Sektor konnte 66% zulegen, mit dem Tech-Sektor 55% im Plus. Der Communications-Sektor, zu dem Internetwerte gehören, zog 51% an, gefolgt von einem 40% Anstieg der Werte, die auf diskretionäre Konsumgüter fokussiert sind. Wer waren die Schlusslichter? Stromversorger sackten 10% ab, während die Sektoren Haushaltswaren und Konsumgüter, wie auch der Energie-Sektor rund 4% verloren haben.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 Intro

00:25 Überblick

01:47 Diese Sektoren führten Gewinnerlisten an

03:17 MSCI All World ex. US vs. S&P 500

04:40 Diese Faktoren tragen Wall Street

05:55 Financial Conditions Index stark gelockert

08:15 Zinssenkungen | Wirtschaft | Arbeitsmarkt

10:05 Ausblick nächste Woche

10:35 Die größten Fehlprognosen

12:55 Nasdaq, S&P, Industrieproduktion Japan & Südkorea

13:35 Analysten zu Microsoft

15:00 Analysten zu Nike, Match Group, Tinder

16:20 Zusammenfassung

17:47 Apple

18:42 Mehr Börsengänge?

19:40 Opening Bell Plus



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell