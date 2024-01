EQS-News: Klaus Mader wird Vorstandsvorsitzender von SBO

EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Klaus Mader wird Vorstandsvorsitzender von SBO



02.01.2024 / 08:30 CET/CEST

Klaus Mader wird Vorstandsvorsitzender von SBO Ternitz / Wien, 2. Jänner 2024. Der neue Vorstand der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), die im ATX der Wiener Börse notiert, hat mit 1. Januar 2024 sein Amt angetreten: Klaus Mader übernimmt nach acht Jahren als Finanzvorstand (CFO) die Verantwortung als Vorstandsvorsitzender (CEO). Campbell MacPherson, bisher verantwortlich für die Leitung der SBO-Division Advanced Manufacturing & Services (AMS), wurde als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand berufen. Der Wechsel folgt auf das Ausscheiden von Gerald Grohmann nach 22 Jahren als CEO der SBO. „Mit der Ernennung von Klaus Mader zum CEO und Campbell MacPherson zum COO startet SBO in eine spannende neue Phase, die unser solides Fundament mit einer dynamischen neuen Führung verbindet“, sagt Norbert Zimmermann, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Gemeinsam werden sie die Kontinuität in unserem Kerngeschäft sichern und gleichzeitig die Expansion in neue Geschäftsfelder vorantreiben.“ CEO Klaus Mader erklärt: „Ich freue mich sehr über die Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden und darauf, in meiner neuen Funktion die guten Beziehungen zu unseren Aktionären, Mitarbeitern und Kunden weiter zu vertiefen. Mein Ziel ist, die Werte und Spitzenleistungen von SBO beizubehalten und gleichzeitig unser Team in neue, innovative Richtungen zu lenken.“ Klaus Mader, 53, bringt einen starken Management- und Finanzhintergrund in seine neue Rolle ein. Bevor er 2015 als CFO in den Vorstand der SBO eingetreten ist, hatte er Schlüsselpositionen innerhalb der Tyrolit Gruppe inne und sammelte umfangreiche Managementerfahrung bei renommierten Unternehmen wie etwa der Wienerberger Baustoffindustrie AG. Campbell MacPherson, 49, ist seit 15 Jahren fest in der SBO-Gruppe verankert. Mit einem fundierten technischen Hintergrund von der University of Strathclyde in Glasgow war er unter anderem als Geschäftsführer der SBO-Tochtergesellschaften in Großbritannien, Vietnam und im Nahen Osten sowie in Führungspositionen bei Premier Hytemp und Forth Tool & Valve tätig. SBO bleibt weiterhin seiner führenden Position im Energie-Ausrüstungssektor verpflichtet und verstärkt dabei den Fokus auf Innovation und strategisches Wachstum. Foto-Download unter www.sbo.at/management Über SBO SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft (SBO) ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe und Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Edelstähle. Die SBO-Gruppe betreibt Hochpräzisionsfertigung von Spezialkomponenten für die Öl-, Gas- und andere Industrien unter Anwendung innovativer und additiver Fertigungstechnologien. Gleichzeitig ist die SBO-Gruppe für ihre Richtbohrwerkzeuge und ihr Equipment für die Bohrlochkomplettierung in der Öl-, Gas- und Geothermie-Industrie weltweit anerkannt. Mit seinen Tochterunternehmen und weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitern ist der Konzern in technologisch anspruchsvollen, profitablen Nischen erfolgreich positioniert. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Ternitz, Österreich. Ein aktiver Beitrag zur Energiewende ist ein zentrales Element der Strategie 2030 der Gruppe. Detaillierte Informationen dazu sowie zum Thema ESG sind im Geschäftsbericht 2022 unter https://www.sbo.at/publikationen abrufbar. Rückfragen:

