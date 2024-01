Trading-Chance Siemens: Abgaben auf Rekordniveau – wird das eine Bullenfalle?

Werbung

Was die Bewertung über das KGV angeht, liegt die Siemens-Aktie für das Geschäftsjahr 2023/24 bereits am oberen Rand der üblichen Bewertung. Was die markttechnischen Indikatoren angeht, ist die Aktie indes längst mehr als das. Daher könnte das heutige Verlaufs-Rekordhoch durchaus als Bullenfalle enden, für risikofreudige Trader eine interessante Ausgangsbasis für die Short-Seite.

Die am 16. 11. vorgestellten Ergebnisse des letzten Quartals des bei Siemens immer am 30.9. endenden Geschäftsjahres waren stark, aber für die Anleger war der Blick nach vorne natürlich wichtiger. Und da sah es grundsätzlich gut aus. Der Konzern erwartet ein Umsatzplus zwischen vier und acht Prozent, die Experten hatten im Vorfeld im Schnitt 4,8 Prozent gesehen. Und der Gewinn pro Aktie soll zwischen 10,40 bis 11,00 Euro liegen, auch das lag höher als gedacht. Aber:

Auf diesem Level ist die Aktie riskant hoch bewertet

Das wären dennoch nur etwa 8 bis 13 Prozent mehr als im beendeten Geschäftsjahr. Kein Problem, wenn die Aktie sich gerade mühsam nach oben orientieren würde und von der Bewertung her noch billig wäre. Aber das Gegenteil ist der Fall. Seit Ende Oktober ist der Kurs um 43 Prozent gestiegen. Seit dem 2023/2024er-Ausblick von Mitte November waren es alleine 23 Prozent. Und das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) würde, wenn man die Mitte von Siemens‘ Gewinnausblick nehmen würde, mit 16 schon eher am oberen Ende der langjährigen KGV-Bewertungsspanne zwischen 10 und 18 liegen.

Zwar sind die Analysten für Siemens bullisch, das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit um 182 Euro. Aber dass die Experten hier den Daumen heben, ist bei Siemens üblich, das schützte die Aktie trotzdem nicht davor, Ende Oktober bis knapp unter 120 Euro zu fallen. Und wenn man bedenkt, dass der Weg hin zu das Wachstum befeuernden, wirklich wieder niedrigen Zinsen noch lang sein dürfte und der Beginn eines Zinssenkungszyklus gemeinhin nicht nur Druck auf den Konsum, sondern auch auf Investitionen und öffentliche Aufträge auslöst, könnten die Analysten auch für die kommenden Monate schief liegen. Zumal die die Bullen nicht nur mit dem KGV der Aktie einen Klotz am Bein hätten, denn:

Zuletzt ungewöhnlich heiß gelaufen

Die ungewöhnlich intensive Rallye führte nicht nur dazu, dass das KGV heiß lief, sondern auch die Markttechnik. Der im Chart abgebildete RSI-Indikator erreichte ein Niveau, das man zuletzt Ende 2005 gesehen hatte. Und das blieb den Tradern offensichtlich nicht verborgen, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Zwar überbot die Siemens-Aktie das bisherige, im Juni bei 167 Euro markierte Rekordhoch schon Mitte Dezember, aber obgleich der Break über ein Rekordhoch ein markant bullisches Signal ist, kamen kaum Anschlusskäufe auf, der Kurs fuhr sich knapp über der alten Bestmarke fest. Heute Früh versuchte man sich dann daran, sich nach oben abzusetzen, aber nachdem bei 171,06 Euro ein neues Verlaufshoch markiert wurde, setzten Verkäufe ein. Gewinnmitnahmen als Antwort auf ein neues Allzeithoch sind ein Indiz dafür, dass die Luft nach oben jetzt dünn, die nach unten aber reichlich vorhanden wäre, daher ist diese Gemengelage für risikofreudige Trader eine, auf die man in Sachen Short-Trade ein Auge werfen könnte.

Ein Short-Trade setzt auf eine überfällige Korrektur

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 215,620 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 3,5. Den Stop Loss würden wir bei 179,00 Euro in der Aktie ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 3,60 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Siemens lautet UL5V8D.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 171,06 Euro (Verlaufsrekord)

Unterstützungen: 167,00 Euro, 156,32 Euro, 144,78 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Siemens

Basiswert Siemens WKN UL5V8D ISIN DE000UL5V8D6 Basispreis 215,620 Euro K.O.-Schwelle 215,620 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,5 Stop Loss Zertifikat 3,60 Euro

