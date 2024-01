ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley startet Auto1 mit 'Underweight' - Ziel 4,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Auto1 mit "Underweight" und einem Kursziel von 4,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Miriam Josiah äußerte sich in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick gleichwohl insgesamt optimistisch zu den Aussichten der europäischen Internetbranche für 2024. Sie setzt auf eine Rückkehr des Auftragswachstums, eine anhaltende Kostendisziplin und eine Unterstützung durch die Bewertungen. Delivery Hero, Deliveroo und Prosus könnten einen Wendepunkt bei der Profitabilität und steigende Absätze vorweisen, während Scout24, Trainline und Pearson mit einer guten Ergebnisdynamik punkteten. Die größten Risiken sieht Josiah indes bei den E-Commerce-Unternehmen Ocado, Auto1, AutoStore und Boohoo. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 werde wegen der notwendigen Wachstumsinvestitionen wohl zwei bis drei Jahre länger als erwartet brauchen, um ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Profitabilität zu finden./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

