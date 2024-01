EQS-News: EcoGraf schließt Feldprogramme zur Vorerschließung von Epanko ab

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis

EcoGraf schließt Feldprogramme zur Vorerschließung von Epanko ab



03.01.2024 / 11:40 CET/CEST

Bohrungen belegen südliche Ausdehnung und kontinuierliche Hochgradigkeit mit 45 m bei 12,98 % TGC und 47 m bei 11,04 % TGC EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen alle Feldarbeiten im Rahmen der technischen Vorerschließungsprogramme für sein Graphitprojekt Epanko in Tansania erfolgreich abgeschlossen hat. Die Programme sind ein wichtiger Teil der Vorbereitungen für die Erschließung von Epanko im nächsten Jahr, wobei das Unternehmen vor kurzem auch die KfW IPEX-Bank beauftragt hat, eine Importkreditdeckung von der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten und eine vorrangige Kreditfazilität von bis zu 105 Mio. US-Dollar zu arrangieren (siehe Meldung EcoGraf beauftragt KfW IPEX-Bank mit Arrangierung eines UFK-Kredits von bis zu 105 Mio. USD (160 Mio. AUD) für die Erschließung von Epanko vom 29. November 2023). Wichtigste Highlights: Abgrenzung der Grundstücke, vorläufige Bewertung der Vermögenswerte und sozioökonomische Erhebungen für den aktualisierten Umsiedlungsaktionsplan (RAP) abgeschlossen

Insgesamt wurden 1.835 m Diamantbohrungen (DD), 3.009 m Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) und 191 m Grabungen durchgeführt: Geotechnische Planung für die Abraumhalden (TSF) und die Umweltüberwachung Eine geplante Aufwertung der Mineralressourcen, welche eine schrittweise Ausweitung der Epanko-Produktion von den anfänglichen 73.000 Tonnen pro Jahr auf 300.000 Tonnen pro Jahr vorsieht, um die prognostizierte Nachfrage der Hersteller von Batterien und Elektrofahrzeugen zu decken 1

Graphituntersuchungsergebnisse für 48 % der bisherigen Bohrlöcher, darunter: MHRC116 45m mit 12,98 % TGC aus 3m MHRC115 47m mit 11,04 % TGC aus 6m MHRC110 69m mit 8,08 % TGC aus 0m MHRC108 22m mit 12,27 % TGC aus 15m MHRC117 30m mit 9,77 % TGC aus 5m

Gewinnung einer zusätzlichen 70-Tonnen-Sammelprobe als Ausgangsmaterial für das EcoGraf HFfree™-Produktqualifizierungsprogramm in Australien

Datenmodellierung und -interpretation läuft; neue Mineralressourcenschätzung wird für erstes Quartal 2024 erwartet Bohrungen Insgesamt wurden 1.835 m Diamantbohrungen (DD) und 3.009 m Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) zur Auffüllung und Erweiterung der Ressourcen, zur Sterilisation der Infrastruktur sowie zu geotechnischen, metallurgischen und umwelttechnischen Überwachungszwecken niedergebracht. Die Infill-Bohrungen zur Auffüllung der Mineralressourcen zielten auf die abgeleiteten nördlichen und südlichen Teile der Westlichen Zone von Epanko ab, wobei eine Kombination aus RC- und DD-Bohrungen durchgeführt wurde. Im bisher nicht getesteten südlichen Teil der Westlichen Zone wurden Erweiterungsbohrungen durchgeführt. Diese Bohrungen werden eine neue Mineralressourcenschätzung (MRE) untermauern, die eine schrittweise Ausweitung der Epanko-Produktion von den anfänglichen 73.000 Tonnen pro Jahr auf 300.000 Tonnen pro Jahr vorsieht, um die prognostizierte Nachfrage des weltweiten Lithium-Ionen-Batteriemarktes2 zu decken. Geologische Beobachtungen bestätigen die erwartete Fortsetzung der Mineralisierung in der Westlichen Zone um 950 m streichabwärts in Richtung Süden. Über die Erweiterungsbohrungen hinaus hat eine Reihe von Grabungen die Fortsetzung der Graphitmineralisierung auf weiteren 350 m in Streichrichtung bestätigt. Sowohl die Erweiterungsbohrungen als auch die Grabungen zeigen, dass die Mineralisierung in Streichrichtung und neigungsabwärts weiterhin offen ist. Die aktualisierte MRE für Epanko wird für das erste Quartal 2024 erwartet, wenn alle Bohrergebnisse des Programms vorliegen. Dieses erweiterte Gebiet fällt unter die neue Sonderbergbaulizenz (SML), die voraussichtlich Anfang nächsten Jahres erteilt wird. Die neue SML deckt eine um 87 % größere Streichlänge der Graphiteinheit ab als die bereits erteilte Bergbaulizenz. Der Rest des Bohrprogramms konzentrierte sich auf technische Aspekte zur Unterstützung der FEED-Phase (Front End Engineering Design), auf die Sterilisierung der Infrastruktur und auf geotechnische Arbeiten, die auf die endgültige Infrastrukturplanung und die Umweltüberwachungsbohrungen zur Grundwasserüberwachung abzielten. Die geotechnischen Arbeiten umfassten eine Reihe von Testgruben und Bohrungen rund um das TSF und seine Stützstruktur. Die weltweiten TSF-Vorschriften haben sich seit der bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) von 2017 geändert, weshalb die zusätzlichen Daten sicherstellen werden, dass der Entwurf diesen neuen Standards entspricht. Umwelt und Soziales Die Abgrenzung der Grundstücke, die vorläufige Bewertung der Vermögenswerte und die sozioökonomischen Erhebungen, die im Juni begannen, wurden für das Gebiet des Umsiedlungsaktionsplans (RAP), eine 2 km große Pufferzone um dieses Gebiet und die Zufahrtsstraße zum Standort abgeschlossen. Im Rahmen des Programms wurden die örtliche Bevölkerung und wichtige Interessengruppen, darunter auch Regierungsbeamte, umfassend einbezogen. Die Ergebnisse dieses Programms werden in einem aktualisierten Bewertungsbericht zusammengefasst, der dem Leitenden Gutachter des Ministeriums für Grundstücke, Wohnungsbau und Siedlungsentwicklung zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt wird und die Grundlage für die aktualisierten RAP-Entschädigungsregelungen bilden soll. Das Engagement- und Erhebungsprogramm umfasste Konsultationen mit Interessenvertretern auf verschiedenen Regierungsebenen, die Einrichtung einer Arbeitsgruppe für Umsiedlung (RWG), Fokusgruppen und Einzelsitzungen. Es wurde von einem gemeinsamen Team aus führenden internationalen und tansanischen Umsiedlungsberatern durchgeführt. Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit den tansanischen Gesetzesvorschriften sowie der internationalen Good Practice gemäß den Leistungsstandards und Umsiedlungsrichtlinien der International Finance Corporation (IFC) durchgeführt. Sammelprobe In der Westlichen Zone wurde eine zusätzliche 70 Tonnen schwere Sammelprobe ausgegraben und entnommen. Die Sammelprobe wird in einer Pilotanlage verarbeitet werden, um das hochreine Graphitkonzentrat zu gewinnen. Der Graphit wird anschließend in der australischen Produktqualifizierungsanlage des Unternehmens verarbeitet, um den Umfang der Testprogramme für das EcoGraf HFfree™-Batterieanodenmaterial mit potenziellen Kunden zu erweitern. Der Abbau der Probe konnte mit einem konventionellen Bagger schnell abgeschlossen werden, was die freie Abbaubarkeit der Oxidzone bei Epanko bestätigt und die Strategie des Unternehmens unterstützt, die Oxidzone zuerst abzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden. Produktionsziele und Finanzinformationen Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die bankfähige Machbarkeitsstudie für das Graphitprojekt Epanko beziehen, einschließlich der Produktionsziele und der von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen, stammen aus einer ASX-Meldung vom 21. Juni 2017 mit dem Titel “Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie“, die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au verfügbar ist. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in den Bekanntmachungen vom 21. Juni 2017, 2. März 2023 und 28. April 2023 veröffentlicht wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Mineralressourcen – Erklärung der sachkundigen Person Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn David Drabble, einer sachkundigen Person, der ein Angestellter von EcoGraf Limited und ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#307348) ist, zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wider. Herr Drabble verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen wird, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als sachkundige Person im Sinne des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves (JORC Code), Ausgabe 2012, zu qualifizieren. Herr Drabble ist mit der Veröffentlichung der Informationen in diesem Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält zahlreiche Fotos und Tabellen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

