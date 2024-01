EQS-News: pferdewetten.de AG unterzeichnet Absichtserklärung zum schrittweisen Erwerb einer Gesellschaft mit 25 Sportwetten-Shops

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Expansion/Absichtserklärung

pferdewetten.de AG unterzeichnet Absichtserklärung zum schrittweisen Erwerb einer Gesellschaft mit 25 Sportwetten-Shops



03.01.2024 / 16:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



pferdewetten.de AG unterzeichnet Absichtserklärung zum schrittweisen Erwerb einer Gesellschaft mit 25 Sportwetten-Shops Düsseldorf, den 03. Januar 2024 Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) hat am Freitag, 29. Dezember 2023, per Ad hoc-Meldung die Unterzeichnung einer bedeutenden Absichtserklärung bekanntgegeben: Die SW Shops GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der pferdewetten.de AG, unterzeichnete zum weiteren Ausbau des Sportwetten-Retailgeschäfts mit einem renommierten Unternehmen der deutschen Sportwetten-Branche eine Absichtserklärung über den Erwerb von 25 Retail-Shops, die bereits ab dem 01. April 2024 unter der sportwetten.de-Lizenz geführt werden sollen. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: „Mit dieser Akquisition verstärken wir den Ausbau unseres sportwetten.de-Wettannahmestellennetzes und bauen gleichzeitig den Shop-Betrieb in eigener Hand weiter massiv aus. 2023 stand der möglichst schnelle Auf- und Ausbau des Retail-Netzes im Vordergrund. Hier liegen wir mit 108 Standorten zum Jahresende in unserem Zielkorridor. Neben der Beibehaltung des Expansionstempos wollen wir nun auch den Eigenbestand, der derzeit bei drei Läden steht, signifikant ausbauen.“ Der Erwerb erfolgt in zwei Schritten über eine neu gegründete Gesellschaft, an welcher sich die SW Shops GmbH zunächst mit 30 % beteiligt. Der Erwerb der verbleibenden 70 % erfolgt bis spätestens Ende 2026. Der Kaufpreis beträgt rund 6,3 Mio. Euro für die ersten 30 % der Gesellschaftsanteile. Der Kaufpreis für die verbleibenden 70 % wird nachträglich anhand des im Geschäftsjahr 2026 erzielten Ergebnisses festgelegt (Earn out). Als Ergebnisbeitrag erwartet die SW Shops GmbH nach der Komplettübernahme der Gesellschaft ein EBITDA p.a. von rund 3,5 Mio. Euro. Pierre Hofer: „Wir wollen unser hohes Expansionstempo beibehalten und bis Ende 2024 auf 222 Standorte wachsen. Dabei fahren wir ganz bewusst zweigleisig, um alle sich uns bietenden Opportunitäten für die zügige und bestmögliche Marktdurchdringung unserer Marke sportwetten.de zu nutzen: Auf der einen Seite arbeiten wir mit Franchisepartnern. Das ist für uns weniger kapitalintensiv, geht aber wegen der Aufteilung des Holds, also der Differenz aus den Wetteinsätzen unserer Kunden abzüglich deren Wettgewinnauszahlungen, auch mit einer geringeren operativen Marge einher. Auf der anderen Seite bietet sich aber nun zunehmend die Gelegenheit, einzelne Shops oder gar wie im aktuellen Fall eine ganze Kette für unseren Eigenbestand zu erwerben. Das ist natürlich teurer, beschert uns aber auch ein ca. dreimal so hohes EBITDA-Potential. Durch derartige Akquisitionen stärken wir für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zudem dauerhaft unsere Bilanz. Beide Wege zahlen auf die Marke sportwetten.de ein, weil sie deren Visibilität und damit Kredibilität in der Öffentlichkeit fördern.“ Vereinbart wurde außerdem der Aufbau weiterer Shops durch den bestens im Markt etablierten Geschäftspartner in einer zweiten Gesellschaft, die die SW Shops GmbH bis spätestens Ende 2026 erwerben soll. Bis dahin werden diese Shops bereits als Franchiseunternehmen unter der sportwetten.de-Brand aktiv sein und zum EBITDA beitragen. Pierre Hofer: „Durch diese Vereinbarung sichern wir uns bereits heute zusätzlich eine höhere zweistellige Anzahl an Shops – ab 2027 dann auch mit ungeteilter Ergebniswirkung. Ich bin unserem Partner sehr dankbar für das Vertrauen in unsere künftige Zusammenarbeit, denn das Managementteam bleibt an Bord und unterstützt die operative Entwicklung weiter fachkundig und vertriebsorientiert.“ Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

03.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com