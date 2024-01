Nordex erhält Großauftrag in Schweden

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat einen Großauftrag in Schweden erhalten. Die Investmentgesellschaft Renewable Capital Power habe Ende 2023 Aufträge für vier Windparks in Schweden mit einer Gesamtleistung von 553 Megawatt erteilt, teilte Nordex am Mittwoch in Hamburg mit. Damit entspricht das Auftragsvolumen rund einem Viertel der im gesamten dritten Quartal erhaltenen Order. Die in London ansässige Gesellschaft habe Nordex auch mit der Wartung der Turbinen über 35 Jahre betraut, hieß es weiter. Die Nordex-Aktie zog vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs gut ein Prozent an.

Nordex plant, die Lieferung und Errichtung der 80 Anlagen im Frühjahr 2025 zu beginnen. Auch der Betrieb in den vier Windparks in der zentralschwedischen Provinz Västerorrlands Län soll 2025 beginnen./lew/mis