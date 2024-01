ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Flatexdegiro auf 12,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Flatexdegiro von 11,50 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe einen starken Bericht zur Orderentwicklung im Dezember abgeliefert, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher habe er nun entsprechend höhere Zahlen in seine Prognosen eingearbeitet. Dabei gehe er von einer anhaltend strikten Kostenkontrolle aus./mf/gl

