Versicherer schwächeln - Barclays: Branchenbewertung ausgereizt

Allianz, Zurich & Co.

(dpa-AFX) - Die Aktien europäischer Versicherer haben am Donnerstag im Schnitt etwas mehr verloren als der Gesamtmarkt. Der Stoxx Europe 600 Insurance fiel leicht unter seine 50-Tage-Linie auf das tiefste Niveau seit Ende April. Barclays-Expertin Claudia Gaspari hatte die Branche nach ihrer Outperformance von "Positive" auf "Neutral" abgestuft und hält die Bewertung einstweilen für ausgereizt.

Für Papiere der Allianz votiert Gaspari nun sogar mit "Underweight", nachdem ihr Kursziel von 325 Euro einiges an Risiko bedeutet. Die am Donnerstag schwachen Aktien landeten mit 340 Euro zurück an ihrer 100-Tage-Linie. Vor rund einem Monat hatten sie noch über 378 Euro gekostet und 2025 damit fast 28 Prozent zugelegt - rund 5 Prozentpunkte mehr als der ohnehin starke Dax. Gaspari liegt mit ihren Schätzungen für die Münchner etwa zwei Prozent unter dem Konsens. Letztlich sei die jüngste Outperformance nicht ganz gedeckt, hieß es.

Auch die Aktien von Zurich und vor allem der Swiss Re tendierten schwach. Bei Zurich votiert Gasparie nun mit "Equal Weight" und bei Swiss Re mit "Underweight".

Die Papiere der Munich Re und Axa verloren weniger als der Gesamtmarkt. Sie sind die einzigen verbleibenden Empfehlungen von Gaspari unter den großen europäischen Versicherern./ag/mis