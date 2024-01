EQS-News: Fielmann-Gruppe nimmt Abschied von ihrem Gründer Günther Fielmann

EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Fielmann-Gruppe nimmt Abschied von ihrem Gründer Günther Fielmann (News mit Zusatzmaterial)



05.01.2024 / 07:59 CET/CEST

Fielmann-Gruppe nimmt Abschied von ihrem Gründer Günther Fielmann Die Fielmann-Gruppe nimmt Abschied von ihrem Gründer und langjährigen Vorstandsvorsitzenden, Professor Günther Fielmann. Nach einem langen und erfüllten Leben ist der Unternehmer und Mäzen am 3. Januar 2024 im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Seine Nachfolge im Familienunternehmen hatte Günther Fielmann von langer Hand geplant: 2012 sicherte er den bestimmenden Einfluss der Familie Fielmann für zukünftige Generationen, indem er die Mehrheitsbeteiligung an der Fielmann-Gruppe in eine Familienstiftung überführte. In den folgenden acht Jahren übertrug er sukzessive Verantwortung an seinen Sohn Marc Fielmann. Im Jahr 2019 übergab Günther Fielmann, kurz nach seinem 80. Geburtstag, die Führung der Fielmann-Gruppe und kurze Zeit später ebenfalls die Führung der Familienholding und Familienstiftung an seinen Sohn, vollendete somit „das Paradebeispiel für eine gelungene Nachfolgeregelung in einem Familienunternehmen“, wie es der Aufsichtsratsvorsitzende der Fielmann Group AG, Professor Mark Binz, formulierte. „Professor Fielmann war ein Jahrhundert-Unternehmer und Visionär. Mit strategischem Weitblick, einem klaren Fokus auf die Wünsche der Kunden und einem vorbildlichen Engagement für das Gemeinwohl hat er die deutsche Wirtschaft weit über die Grenzen der Augenoptik und Hörakustik hinaus geprägt.“ Die Gedanken unserer mehr als 23.000 Mitarbeitenden in Europa, Asien und den USA sind in diesen Tagen bei den Angehörigen von Günther Fielmann. Seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern gilt unsere aufrichtige Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl. Uns allen wird Günther Fielmann mit seiner kundenorientierten Philosophie, seiner Schaffenskraft und seinem visionären Geist als Pionier der Augenoptik in Erinnerung bleiben. Seine erste Niederlassung eröffnete Günther Fielmann 1972 in Cuxhaven aus der einfachen Idee heraus, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. „Der Kunde bist Du“, sagte er. Er war überzeugt davon, dass „kaum ein Accessoire die Wirkung des Menschen auf seine Umwelt mehr beeinflusst als die Brille“. Fielmann war der erste Augenoptiker, der seine Brillen offen präsentierte, kostenlose Serviceleistungen anbot und umfangreiche Garantien gewährte – und das alles zu deutlich günstigeren Preisen als der Wettbewerb. Vor Fielmann wurden gesetzlich Versicherte durch die Kassenbrille „sozial stigmatisiert“, wie es Günther Fielmann formulierte. Die Demokratisierung der Brillenmode ist die historische Leistung unseres Unternehmensgründers. Dank Fielmann kann sich heute jeder eine modische Brille leisten. Im Jahr 2024 ist die Fielmann-Gruppe mit mehr als 1.000 Niederlassungen Marktführer in Zentraleuropa und das drittgrößte Unternehmen der augenoptischen Branche weltweit. Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe: „Mein Vater hat immer wieder kundenfreundliche Leistungen eingeführt, die es vordem nicht gab. Er hat die gesamte Branche im Dienste der Kunden revolutioniert. Sein Lebenswerk erfüllt uns mit Respekt und ist für uns Ansporn, allen Menschen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Während wir unser Familienunternehmen in die Zukunft führen, bewahren wir die kundenfreundliche Philosophie, die Werte und das Menschenbild, die uns groß gemacht haben.“ Günther Fielmann wusste, dass er nur in einem intakten und sozial ausgewogenen Umfeld langfristig erfolgreich sein kann. Darum übernimmt die Fielmann-Gruppe seit Jahrzehnten Verantwortung für die Umwelt, gibt einen Teil des Erfolgs an die Gesellschaft zurück. Das Familienunternehmen engagiert sich für Projekte im Natur- und Umweltschutz sowie in der Kunst und Denkmalpflege, unterstützt Kindergärten und Schulen, fördert den Breitensport und pflanzt seit 1986 für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum, bis heute mehr als 1,7 Millionen Bäume und Sträucher. Die Familie Fielmann ist langjähriger Förderer von Kulturveranstaltungen wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, lädt alljährlich zum überkonfessionellen Adventsgottesdienst auf Gut Schierensee, unterstützt Landesmuseen, Medizin und Forschung. Für seinen unternehmerischen Mut und sein soziales und gesellschaftliches Engagement erhielt Günther Fielmann zahlreiche Auszeichnungen, darunter im Jahr 2016 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Im selben Jahr bekam er die Ehrenbürgerwürde des Bundeslands Schleswig-Holstein verliehen. Bereits 2002 wurde Günther Fielmann zum Professor des Landes Schleswig-Holstein ernannt, 2004 erhielt er die Ehren-Doktorwürde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die Familie Fielmann, vertreten durch Günther Fielmanns Kinder, Sophie und Marc Fielmann, errichtet in dieser Woche die gemeinnützige Fielmann Förderstiftung. Die Stiftung führt das jahrzehntelange gesellschaftliche Engagement in die Zukunft. Sie unterstützt weiterhin Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege sowie den Naturschutz und die Landschaftspflege, vornehmlich in Norddeutschland. Hamburg, 5. Januar 2024



Fielmann Group AG

Der Vorstand Über Günther Fielmann:

Name: Prof. Dr. h.c. Günther Fielmann

Geburtsdatum: 17. September 1939

Geburtsort: Stafstedt / Rendsburg in Schleswig-Holstein

Tätigkeit für die Fielmann Group AG: 21. September 1972 bis 21. November 2019 (47 Jahre)

Funktionen: Firmengründer, langjähriger Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär der Fielmann-Gruppe



Ausgewählte Auszeichnungen: 2000: Bundesverdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland

2002: Ehrentitel Professor des Landes Schleswig-Holstein

2003: Deutscher Gründerpreis

2004: Ehrendoktorwürde, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

2011: Unternehmer des Jahres, €uro am Sonntag

2011: „Hall of Fame”, Manager Magazin

2012: Deutscher Handelspreis (Kategorie Lebenswerk), Handelsverband Deutschland

2016: Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

2016: Ehrenbürger des Landes Schleswig-Holstein

2017: Ehrenbürger der Stadt Plön Über die Fielmann-Gruppe

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.000 Niederlassungen versorgt das Unternehmen 28 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Hörsystemen und Dienstleistungen im Bereich der Augenvorsorge. Gegründet im Jahr 1972, wird die Fielmann-Gruppe heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie Fielmann besitzt nach wie vor die Mehrheit an der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit seiner kundenfreundlichen Philosophie hilft Fielmann allen Menschen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner 23.000 Mitarbeitenden weltweit erreicht das Familienunternehmen immer wieder Kundenzufriedenheitswerte von mehr als 90 % und hat bereits mehr als 170 Millionen individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben. Weitere Informationen

Katrin Carstens · Leiterin Kommunikation & Public Relations · presse@fielmann.com · Telefon +49 40 270 76-5907

Tobias Plöger · Leiter PR Niederlassungen & Tochtergesellschaften · presse@fielmann.com · Telefon +49 40 270 76-6670 Auf www.fielmann-group.com stellen wir umfangreiches Material zum Lebenswerk von Günther Fielmann und der Geschichte unseres Familienunternehmens sowie Fotos zum lizenzfreien Download bereit.



