Jahreswechsel an den Finanzmärkten: Warum 2024 kein Selbstläufer wird - ntv Zertifikate 05.01.2024

Die Erwartungen an das #Börsenjahr 2023 waren sehr verhalten. Trotzdem gab es im 2. Halbjahr eine Rally und sogar neue #Rekordkurse. Doch dieses positive Momentum muss 2024 nicht automatisch weiter Bestand haben. Denn in diesem Jahr wird der Blick nicht nur auf die Entwicklung von #Zinsen und #Konjunktur gerichtet sein, auch die #Präsidentschaftswahlen in den USA werden eine entscheidende Rolle spielen. Friedhelm Tilgen spricht mit Annchristin Jahnel von der #HSBC darüber, worauf #Anlegerinnen und #Anleger jetzt achten sollten.



