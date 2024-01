AKTIE IM FOKUS: Qiagen erholt - Morgan Stanley optimistisch, Aktienrückkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs haben die Papiere von Qiagen ihre Erholung am Montag mit plus 1,55 Prozent auf 40,73 Euro fortgesetzt. Hinzu kam ein positiver Analystenkommentar der Bank Morgan Stanley: Robert Davies beließ sein Kursziel bei 47 Euro und stuft die Aktien daher weiter mit "Overweight" ein. Der Experte hält die Gewinnerwartungen des Marktes für 2024 für zu niedrig, wie er in einer Studie schrieb.

Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister will durch einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf 300 Millionen US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Dabei solle eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert werden, hatte das Unternehmen am Sonntagabend mitgeteilt. Die Hauptversammlung hatte im Juni 2023 grünes Licht gegeben. In Euro soll die Ausschüttungssumme 273 Millionen Euro nicht überschreiten.

Seit dem Zwischentief Ende Oktober hat der Kurs der Qiagen-Aktien nun schon um rund ein Viertel Prozent zugelegt./mis/men