Bayer erzielt Studienerfolg mit Medikamenten-Hoffnungsträger

Berlin (Reuters) - Bayer hat mit seinem Medikamenten-Hoffnungsträger Elinzanetant zur Linderung von Beschwerden in den Wechseljahren einen wichtigen Studienerfolg erzielt.

Das Mittel habe in zwei zulassungsrelevanten Phase-III-Studien Hitzewallungen und Schlafstörungen lindern können, teilte der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern am Montag mit. In beiden Studien sei das Hauptziel erreicht worden, die Häufigkeit und Schwere vasomotorischer Symptome, auch bekannt als Hitzewallungen, zu reduzieren. Die positiven Ergebnisse würden "das Potenzial des Wirkstoffs als eine neue nicht-hormonelle Behandlung beim Management der Wechseljahre unterstreichen".

Elinzanetant ist einer der größten Hoffnungsträger in der Pharma-Pipeline von Bayer. Der Konzern traut dem Wirkstoff Spitzenumsätze von mehr als einer Milliarde Euro jährlich zu. Zuletzt hatte Bayer ein schwerer Rückschlag in der Medikamentenentwicklung beim größten Hoffnungsträger, dem Gerinnungshemmer Asundexian, zu schaffen gemacht. Im Rennen um die Entwicklung von nicht-hormonellen Mitteln zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden liegt der Konzern hinter dem japanischen Rivalen Astellas zurück.

